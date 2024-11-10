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(الكاريكاتير) الكويتية تقيم المعرض الأول للابن البار بالتعاون مع مبرة (إبراهيم البغلي)

11/10/2024 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 11 (كونا) -- أقامت جمعية الكاريكاتير الكويتية بالتعاون مع مبرة إبراهيم البغلي للابن البار اليوم الأحد المعرض الكاريكاتيري الأول التابع لمسابقة الابن البار بمشاركة مجموعة من الرسامين العرب.


وقال رئيس الجمعية محمد ثلاب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا المعرض أقيم ضمن مسابقة المبرة للابن البار وهي من المسابقات المهمة في البلاد ولها باع طويل وتاريخ في الاهتمام بالمجال الاخلاقي والثقافي والتعليمي.


وأوضح ثلاب أن هذا المعرض الذي تنظمه الجمعية يختلف عن المعارض الاخرى لأنها عادة تهتم في معارضها بالجانب السياسي والاقتصادي والرياضي او المواضيع البيئية لكنها هذه المرة "اهتمت بمجال مهم جدا افتقدناه في الآونة الاخيرة في المعارض وهو الجانب الاخلاقي وتحديدا التركيز على قيمة بر الوالدين".


وثمن مبادرة رسامي الكاريكاتير من خارج الكويت للمشاركة في هذا المعرض مضيفا ان فكرة المسابقة ليست في الفائزين بل في غرس القيم المهمة في المجتمع من خلال رسوم كاريكاتيرية وهذا هو ما تحرص عليه الجمعية من خلال معارضها.


بدوره قال رئيس مجلس إدارة المبرة ابراهيم البغلي في كلمة مماثلة ل(كونا) ان المبرة تهدف لدعم الشباب الكويتي وكل من يقيم على أرض الكويت من خلال مسابقات عدة تتمحور حول موضوع بر الوالدين ويتم من خلالها توزيع جوائز تشجيعية للمشاركين.


وأكد سعي المبرة في توعية المجتمع ببر الوالدين وتوطيد العلاقات الأسرية وتشجيع الأبناء على بر والديهم أو أولى أمرهم واقربائهم وتفعيل دور الإعلام تجاه قضايا الآباء والأجداد.


وأضاف انه يشارك في هذا المعرض 19 فنانا من الكويت وخارجها بـ33 لوحة ليتم اختيار 6 لوحات فائزة على أن تعلن لجنة التحكيم أسماء الفائزين في الـ18 من شهر ديسمبر المقبل.


يذكر ان مبرة ابراهيم البغلي للابن البار تضم مسابقات عدة في مجالات مختلفة وهي (الابن البار) و(العمل التطوعي) و(القصة القصيرة) و(التصوير الفوتوغرافي) و(الفنون التشكيلية) و(الشعر الفصيح والشعر الشعبي) و(فن الكاريكاتير) و(التراث والحرف اليدوية) و(للقائمين على رعاية الأيتام).(النهاية)




خ م ج / ع ع ح




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