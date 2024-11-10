(الكاريكاتير) الكويتية تقيم المعرض الأول للابن البار بالتعاون مع مبرة (إبراهيم البغلي)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 11 (كونا) -- أقامت جمعية الكاريكاتير الكويتية بالتعاون مع مبرة إبراهيم البغلي للابن البار اليوم الأحد المعرض الكاريكاتيري الأول التابع لمسابقة الابن البار بمشاركة مجموعة من الرسامين العرب.
وقال رئيس الجمعية محمد ثلاب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا المعرض أقيم ضمن مسابقة المبرة للابن البار وهي من المسابقات المهمة في البلاد ولها باع طويل وتاريخ في الاهتمام بالمجال الاخلاقي والثقافي والتعليمي.
وأوضح ثلاب أن هذا المعرض الذي تنظمه الجمعية يختلف عن المعارض الاخرى لأنها عادة تهتم في معارضها بالجانب السياسي والاقتصادي والرياضي او المواضيع البيئية لكنها هذه المرة "اهتمت بمجال مهم جدا افتقدناه في الآونة الاخيرة في المعارض وهو الجانب الاخلاقي وتحديدا التركيز على قيمة بر الوالدين".
وثمن مبادرة رسامي الكاريكاتير من خارج الكويت للمشاركة في هذا المعرض مضيفا ان فكرة المسابقة ليست في الفائزين بل في غرس القيم المهمة في المجتمع من خلال رسوم كاريكاتيرية وهذا هو ما تحرص عليه الجمعية من خلال معارضها.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة المبرة ابراهيم البغلي في كلمة مماثلة ل(كونا) ان المبرة تهدف لدعم الشباب الكويتي وكل من يقيم على أرض الكويت من خلال مسابقات عدة تتمحور حول موضوع بر الوالدين ويتم من خلالها توزيع جوائز تشجيعية للمشاركين.
وأكد سعي المبرة في توعية المجتمع ببر الوالدين وتوطيد العلاقات الأسرية وتشجيع الأبناء على بر والديهم أو أولى أمرهم واقربائهم وتفعيل دور الإعلام تجاه قضايا الآباء والأجداد.
وأضاف انه يشارك في هذا المعرض 19 فنانا من الكويت وخارجها بـ33 لوحة ليتم اختيار 6 لوحات فائزة على أن تعلن لجنة التحكيم أسماء الفائزين في الـ18 من شهر ديسمبر المقبل.
يذكر ان مبرة ابراهيم البغلي للابن البار تضم مسابقات عدة في مجالات مختلفة وهي (الابن البار) و(العمل التطوعي) و(القصة القصيرة) و(التصوير الفوتوغرافي) و(الفنون التشكيلية) و(الشعر الفصيح والشعر الشعبي) و(فن الكاريكاتير) و(التراث والحرف اليدوية) و(للقائمين على رعاية الأيتام).(النهاية)
خ م ج / ع ع ح
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