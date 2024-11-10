اتفاقية لتوصيل وتزويد الغاز الطبيعي لمصنع كيمابكو في العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، اتفاقيات بين شركة فجر الأردنية المصرية، وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية "كيمابكو" التابعة لشركة البوتاس العربية، وشركة تنمية في مدينة العقبة، لتوصيل وتزويد الغاز الطبيعي لمصنع "كيمابكو" بالمنطقة الجنوبية في مدينة العقبة.
ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية المهندس فؤاد رشاد ومدير عامشركة صناعات الاسمدة والكيماويات العربية "كيمابكو" المهندس بسام الزعمط، والرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي المحاسب محمد الطرابيلي.
وقال وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة خلال حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من المشروع الوطني الأردني الهادف لإيصال الغاز الطبيعي لمختلف المناطق الصناعية في المملكة، لغايات خفض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي توفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد الوطني.
وبيّن الخرابشة، أن الوزارة تعمل على إيصال الغاز الطبيعي لمنطقة الروضة الصناعية في مدينة معان، ولمنطقة الموقر الصناعية، ولمنطقة المفرق الصناعية، وقريباً سيتم إيصال الغاز إلى منطقة الهاشمية.
ونوه إلى أن إيصال الغاز للمدن الصناعية يوفر ما يقارب 60% من كلف الطاقة، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء على القطاعات الاقتصادية، ويمكنها من المنافسة ودخول أسواق جديدة وزيادة إنتاجها.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، رئيس مجلس ادارة إن هذا المشروع يعتبر هام وحيوي ويعطي دفعة قوية للصناعة الوطنية، حتى تتمكن من المنافسة والدخول لأسواق جديدة.
وبيّن أبو هديب، أن خطط ومساعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن الصناعية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، بعد أن كان توصيل الغاز يشكل عائقاً أمام العديد من الاستثمارات.
ونوه إلى أن شركة فجر الأردنية المصرية هي شريك استراتيجي، متمنياً أن يصل الغاز الطبيعي لكل المدن الصناعية، ويسهم في جلب أكثر للاستثمارات، ويعود بالنفع على الاقتصاد الأردني.
من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية المهندس فؤاد رشاد، أن استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل، وجلب أكثر للاستثمارات في الأردن.
وبيّن رشاد، أن الغاز هو مصدر طاقة صديق للبيئة ونظيف جداً، مؤكداً أن معدلات الصيانة للآلات التي تعمل على الغاز الطبيعي أقل بكثير من مثيلاتها التي تعمل بالوقود الثقيل، ويُقلل بشكل كبير من الانبعاث الكربوني، وبالتالي يحقق وفراً مالياً.
وجاء توقيع الاتفاقيات بهدف توريد وتركيب وحدة قياس مع تمديد خط Polyethylene حتى حدود المصنع لتزويده بحوالي 800 ألف قدم مكعب/ اليوم.
ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في العقبة لتوصيل الغاز الطبيعي لمصنع "كيمابكو" حيث سيكون له اثر ايجابي في توفير حلول وتطبيقات اقتصادية للصناعات، كما يأتي المشروع استكمالاً لتحقيق استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتعميم استخدام الغاز الطبيعي بهدف تخفيف عبء كلف الطاقة والتكاليف التشغيلية على القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار التعاون القائم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة فجر الأردنية المصرية، لتعزيز المرحلة المستقبلية لتنمية تنفيذ مشروعات تغذية القطاع بالغاز الطبيعي، واستمراراً لتحقيق خطة طموحة تهدف لتزويد الصناعات في الأردن بالغاز الطبيعي، ليحقق مردوداً اقتصادياً كبير على المصانع.
يذكر أن شركة "كيمابكو" رائدة في تزويد العالم بـ 12% من الطلب الزراعي العالمي الكلي من "نترات البوتاسيوم" مباشرة أو عن طريق موزعين بارزين.
وسوف يساهم استخدام الغاز الطبيعي في المصنع بتحقيق وفراً مباشراً عن استخدام أنواع الوقود الأخرى، بما يُمكن الشركة من رفع قدرتها على المنافسة، وبالتالي زيادة صادراتها.
وتلتزم "كيمابكو" بالاستمرار في تقديم نترات البوتاسيوم بمعايير وخدمات عالية الجودة لجميع عملائها من خلال التطور بما يواكب توقعات ومطالب الزبائن، وذلك مع زيادة الطلب على الأسمدة نتيجة تزايد الطلب على الغذاء وندرة المياه.
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