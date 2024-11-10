Sunday, 10 November 2024 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقية لتوصيل وتزويد الغاز الطبيعي لمصنع كيمابكو في العقبة

11/10/2024 2:36:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، اتفاقيات بين شركة فجر الأردنية المصرية، وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية "كيمابكو" التابعة لشركة البوتاس العربية، وشركة تنمية في مدينة العقبة، لتوصيل وتزويد الغاز الطبيعي لمصنع "كيمابكو" بالمنطقة الجنوبية في مدينة العقبة.
ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية المهندس فؤاد رشاد ومدير عامشركة صناعات الاسمدة والكيماويات العربية "كيمابكو" المهندس بسام الزعمط، والرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي المحاسب محمد الطرابيلي.

وقال وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة خلال حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من المشروع الوطني الأردني الهادف لإيصال الغاز الطبيعي لمختلف المناطق الصناعية في المملكة، لغايات خفض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي توفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

وبيّن الخرابشة، أن الوزارة تعمل على إيصال الغاز الطبيعي لمنطقة الروضة الصناعية في مدينة معان، ولمنطقة الموقر الصناعية، ولمنطقة المفرق الصناعية، وقريباً سيتم إيصال الغاز إلى منطقة الهاشمية.

ونوه إلى أن إيصال الغاز للمدن الصناعية يوفر ما يقارب 60% من كلف الطاقة، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء على القطاعات الاقتصادية، ويمكنها من المنافسة ودخول أسواق جديدة وزيادة إنتاجها.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، رئيس مجلس ادارة إن هذا المشروع يعتبر هام وحيوي ويعطي دفعة قوية للصناعة الوطنية، حتى تتمكن من المنافسة والدخول لأسواق جديدة.

وبيّن أبو هديب، أن خطط ومساعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن الصناعية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، بعد أن كان توصيل الغاز يشكل عائقاً أمام العديد من الاستثمارات.

ونوه إلى أن شركة فجر الأردنية المصرية هي شريك استراتيجي، متمنياً أن يصل الغاز الطبيعي لكل المدن الصناعية، ويسهم في جلب أكثر للاستثمارات، ويعود بالنفع على الاقتصاد الأردني.

من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية المهندس فؤاد رشاد، أن استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل، وجلب أكثر للاستثمارات في الأردن.

وبيّن رشاد، أن الغاز هو مصدر طاقة صديق للبيئة ونظيف جداً، مؤكداً أن معدلات الصيانة للآلات التي تعمل على الغاز الطبيعي أقل بكثير من مثيلاتها التي تعمل بالوقود الثقيل، ويُقلل بشكل كبير من الانبعاث الكربوني، وبالتالي يحقق وفراً مالياً.

وجاء توقيع الاتفاقيات بهدف توريد وتركيب وحدة قياس مع تمديد خط Polyethylene حتى حدود المصنع لتزويده بحوالي 800 ألف قدم مكعب/ اليوم.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في العقبة لتوصيل الغاز الطبيعي لمصنع "كيمابكو" حيث سيكون له اثر ايجابي في توفير حلول وتطبيقات اقتصادية للصناعات، كما يأتي المشروع استكمالاً لتحقيق استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتعميم استخدام الغاز الطبيعي بهدف تخفيف عبء كلف الطاقة والتكاليف التشغيلية على القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار التعاون القائم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة فجر الأردنية المصرية، لتعزيز المرحلة المستقبلية لتنمية تنفيذ مشروعات تغذية القطاع بالغاز الطبيعي، واستمراراً لتحقيق خطة طموحة تهدف لتزويد الصناعات في الأردن بالغاز الطبيعي، ليحقق مردوداً اقتصادياً كبير على المصانع.

يذكر أن شركة "كيمابكو" رائدة في تزويد العالم بـ 12% من الطلب الزراعي العالمي الكلي من "نترات البوتاسيوم" مباشرة أو عن طريق موزعين بارزين.

وسوف يساهم استخدام الغاز الطبيعي في المصنع بتحقيق وفراً مباشراً عن استخدام أنواع الوقود الأخرى، بما يُمكن الشركة من رفع قدرتها على المنافسة، وبالتالي زيادة صادراتها.

وتلتزم "كيمابكو" بالاستمرار في تقديم نترات البوتاسيوم بمعايير وخدمات عالية الجودة لجميع عملائها من خلال التطور بما يواكب توقعات ومطالب الزبائن، وذلك مع زيادة الطلب على الأسمدة نتيجة تزايد الطلب على الغذاء وندرة المياه.

MENAFN10112024000072011014ID1108870182

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث