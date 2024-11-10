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ما المقصود بوجود كميات غاز تجارية في الريشة؟

11/10/2024 2:35:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - تساؤلات عديدة تركها إعلان وزارة الطاقة عن وجود كميات تجارية من الغاز الطبيعي في حقل الريشة، وما تلاه بعد ذلك من تصريحات رسمية للوزارة قدرت حجم كميات الغاز بـ9.4 تريليون قدم مكعب، قبل أن تصدر في وقت لاحق تصريحات جديدة أكدت بها أن النتائج القطعية حول عمليات التنقيب في حقل الريشة وكميات الغاز المتوقعة ستصدر في غضون أسبوعين.
ولعل أبرز هذه التساولات يتمحور حول مقصد الوزارة من وجود كميات تجارية من الغاز وإن كانت تغطي الحاجة المحلية أم أنها تحمل كميات تصديرية أو غير ذلك، إلى جانب ذلك هناك تساؤل آخر حول مدى دقة التقديرات التي أعلنتها الوزارة بعد ذلك.
وأكد خبراء اقتصاديون أن الكميات التجارية من الغاز في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط، لن تكون تصديرية وستكون للاستهلاك الداخلي، كما أن إنتاجه للاستهلاك الداخلي يحتاج إلى نحو 3 سنوات ليتم على أرض الواقع.
وأوضح هؤلاء لـ"الغد" أن المقصود بوجود كميات تجارية في حقل الريشة هو توفر كميات قابلة للانتاج وانه جاهز للاستثمار واستقطاب شركات مختصة في انتاج الغاز الطبيعي.
وحول الاحتياطيات التقديرية للغاز الطبيعي المتوفرة في حقل الريشة والمقدرة بـ9.4 تريليون قدم والتي كشف عنها مدير المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة بهجت العدوان، يرى خبراء أنها تقديرات منطقية لكنها ليست مطلقة بصورة نهائية ولا يمكن الجزم بها في المرحلة الحالية على الاقل، فيما يرى آخرون أنها متسرعة، حيث أن حقل الريشة مايزال في مرحلة الاستكشاف ولم يصل بعد إلى مرحلة التطوير والإنتاج التي يمكن ان تظهر مقدار الاحتياطيات.
ويرى هؤلاء الخبراء، أن وجود كميات تجارية من الغاز الطبيعي سيكون له عائد إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع شركات الغاز العالمية على القدوم إلى المملكة والاستثمار في إنتاج الغاز وسينعكس على خفض الكلف على القطاعات الإنتاجية، والتي تشكل كلفة الطاقة الجزء الأكبر من كلفها التشغيلية، إضافة إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة حجم الصادرات الوطنية وتحسين مختلف مؤشرات الاقتصاد المحلي.
وكانت وزارة الطاقة أكدت أن الدراسات الأخيرة، أشارت إلى وجود كميات تجارية من الغاز في حقل الريشة الغازي.
وبينت الوزارة أن هناك أعمال استكشاف عن النفط والغاز في العديد من مناطق المملكة ومنها حقل الريشة الغازي، لكن لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن قدرات تصديرية.
وقالت المتحدثة الإعلامية باسم الوزارة ليندا النعيمات في تصريحات صحفية، ان كميات الغاز التي تنتج من حقل الريشة ربما تكون لسد جزء فقط من احتياجات الطاقة المحلية، وتساهم في خليط الطاقة الكلي، إلا أنه لا يمكن الحديث حاليا عن قدرات تصديرية، وإن تطوير حقول الغاز يحتاج لمزيد من الوقت وسنوات من العمل.
وأشارت إلى أن الكميات المكتشفة من الغاز في حقل الريشة تسهم في دعم قطاع الصناعة المحلي، ضمن إطار دعم الصناعات المحلية التي باشرت فيه الوزارة بتزويدها بالغاز وانعكاساته الإيجابية على القطاع، من حيث تقليل الكلف التشغيلية على الصناعات، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في فرص العمل.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الوزارة، بعد حديث صحفي كشف به مدير المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة بهجت العدوان، أن الدراسات بينت وجود كميات تجارية في حقل الريشة الغازيّ تقدر بـ9.4 تريليون قدم مكعب.
ويشار إلى أن حجم انتاج الاردن من الغاز الطبيعي يتراوح ما بين 15 - 17 مليون قدم مكعب يوميا، وهو يغطي 3 % فقط من حاجة الأردن اليومية والتي تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعب.
وأكد الخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل، ان اعلان وزراة الطاقة عن وجود كميات تجارية من الغاز الطبيعي في حقل الريشة يمكن فهمه من خلال أكثر من سياق:
أولا، توفر كميات تكفي لسد الحاجة المحلية من الغاز، وثانيا، توفر كميات تستدعي استقطاب شركات استثمارية لإنتاجها، أما السياق الثالث فهو توفر دلائل يمكن من خلالها التنبؤ بإمكانية إنتاج كميات تصديرية في المستقبل.
وبين عقل لـ"الغد" أن الكميات التجارية من الغاز في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط، لن تكون تصديرية وستكون للاستهلاك الداخلي، كما أن إنتاجه للاستهلاك الداخلي يحتاج إلى نحو 3 سنوات ليتم على ارض الواقع، حيث إن ذلك يتطلب توفر بنية تحتية لتخزين الغاز ونقله وهي غير موجودة حتى اللحظة عدا عن توفر موارد وأدوات تسمح ببدء عملية الانتاج، ما يعني انه من غير الممكن انتاج كميات تصدرية خلال العقد المقبل على الاقل.
ولفت عقل إلى ان هناك توجها حكوميا لتزويد القطاعات الصناعية والانتاجية بالغاز الطبيعي واعتماده كمصدر وقود للإنتاج نظرا لانخفاض تكلفته مقارنة بمصادر الطاقة الاخرى، متوقعا أن يساهم انتاج حاجتنا من الغاز محليا في السنوات القادمة في خفض كلف الطاقة على القطاعات الانتاجية بنسبة تتراوح ما بين 45 - 50 %، مما سينعكس على القدرات الإنتاجية والتصدرية للقطاع الصناعي محليا، ومنافسته وتوسعه اقليميا، وبالتالي الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخفض مستويات البطالة.
وحول الاحتياطيات التقديرية للغاز الطبيعي المتوفرة في حقل الريشة والمقدرة بـ9.4 تريليون قدم والتي كشف عنها مدير المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة بهجت العدوان، يرى عقل انها تقديرات منطقية لكنها ليست مطلقة بصورة نهائية ولا يمكن الجزم بها في المرحلة الحالية على الاقل، وبين من يرى انها متسرعة، حيث إن حقل الريشة ما يزال في مرحلة الاستكشاف ولم يصل بعد إلى مرحلة التطوير والإنتاج.
ومن الملفت، بحسب عقل أن بيانات الوزارة التي أعقبت اعلان تقدير احتياطيات الغاز في حقل الريشة، لم تنفِ الرقم أو تشكك به، انما كانت تشير إلى انها تنتظر انتهاء الدراسات لكشف النتائج الكاملة، مما يعزز صحة التقديرات، معتبرا ان تريث الوزارة عن اعلان الاحتياطيات قد يكون لظروف فنية، مرجحا ان تتطابق النتائج التي ستكشف خلال الاسبوعين القادمين مع الاحتياطيات المقدرة بـ9.4 تريليون قدم مكعب.
وشدد عقل على ان الاحتياطيات المقدرة تعد كشفا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، وسيكون لها تأثير إيجابي على ديناميكيات الاقتصاد الوطني خلال العقود القادمة.
وفي تعليقه على المشاورات بين وزارة الطاقة الأردنية ونظيرتها المصرية المتعلقة بربط حقل الريشة على خط انابيب الغاز العربي، يرى عقل ان دافعها تحوطا للمستقبل اذا ما تم اكتشاف كميات تجارية تصديرية، وبالتالي الاستفادة من هذا الخط في تصدير الفائض إلى الخارج والوجهات الاقتصادية والصناعية المختلفة.
ولفت إلى ان جهود وزارة الطاقة وسياستها التي اتبعتها في السنوات الماضية في البحث عن الغاز الطبيعي استنادا إلى الدراسات العلمية وحفر المزيد من الآبار وصيانة القائمة منها، هو ما قاد إلى هذا الكشف الاستراتيجي المهم.
وأوضح عقل، أن هناك بشائر إيجابية تؤكد بوجود احتياطي جيد من الغاز الطبيعي الذي بدأ بالتحسن، حيث من المرجح ان يصل نهاية العام الحالي إلى انتاج خمسين مليون قدم مكعب يوميا، وسيزيد ذلك في نهاية عام 2029 إلى حوالي 200 مليون قدم مكعب يوميا، وهي ما سيقترب من حاجة الأردن اليومية من الغاز الطبيعي.
في المقابل، أوضح الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن تصريحات وزارة الطاقة حول وجود كميات تجارية في حقل الريشة، المقصود بها توفر كميات قابلة للانتاج وانه جاهز للاستثمار واستقطاب شركات مختصة في انتاج الغاز الطبيعي.
وأكد الشوبكي لـ"الغد" انه لم تتوفر بعد تقديرات حول حجم احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة، إذ إن الحقل ما زال في مرحلة الاستكشاف ولم يصل بعد إلى مرحلة التطوير، حيث ان تقدير حجم الاحتياطيات عادة ما يكون في المراحل المتأخرة من عملية تطوير الحقول.
وبين أن المثبت حاليا وفقا لبيانات شركة البترول الوطنية أن انتاجنا المحلي من الغاز الطبيعي يتراوح ما بين 15 - 17 مليون قدم مكعب يوميا، وهو يغطي 3 % فقط من حاجة الأردن اليومية والتي تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعب.
واعتبر الشوبكي، أن الحديث عن وجود 9.3 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز في حقل الريشة كما ورد في تصريحات الحكومة، يحملها مسؤوليات كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الكمية تكفي لتلبية احتياجات الأردن من الغاز لمدة 80 عاما، مضيفاً أن القيمة السوقية لهذه الكمية من الغاز تقدر بحوالي 70 مليار دولار، وهو مبلغ يمكن أن يسد ديون الأردن بشكل كامل.
‎ويرى الشوبكي أن تصريحات الحكومة جاءت متسرعة لعدة أسباب، أبرزها أن حقل الريشة ما يزال في مرحلة الاستكشاف ولم يصل بعد إلى مرحلة التطوير والإنتاج، مبيناً أن التقديرات المتعلقة باحتياطي الغاز عادةً ما تتم في المراحل المتقدمة من تطوير الحقل، وهو ما يتيح للبلد المالك لهذا الحقل عرضه على الشركات للاستثمار.
ولفت الشوبكي إلى أن التصريحات الحكومية تتناقض مع بعض الإجراءات السابقة، مثل استئجار سفينة غاز عائمة ثانية والتي ستزيد من التكاليف الحكومية، والتي تضاف إلى تكلفة السفينة الأولى التي تقدر بـ60 مليون دولار سنويا، موضحا أن هذه الزيادة في التكاليف لاستيراد الغاز المسال غير مبررة إذا كان هناك غاز محلي في الأردن، مضيفا أن استمرار استئجار السفينتين يكلف الدولة مبالغ طائلة، حيث إن السفينة العائمة الاولى كلفت لغاية الآن قرابة 495 مليون دولار وهو ضعف ثمن السفينة الكامل.
وأشار الشوبكي إلى ان الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة على القطاعات والافراد، تستدعي من الحكومة تسريع وتيرة البحث عن الثروات والمعادن محليا واطلاق مشروعات استثمارية في استخراج الفوسفات واليوارنيوم والغاز الطبيعي وغيرها من الثروات، من اجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته المختلفة.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة إن "اكتشافات الغاز الطبيعي المعلن عنها، تعد خبرا جيدا للاقتصاد الأردني، خاصة ان كلف الطاقة المرتفعة ماتزال من المشكلات الاقتصادية الكبرى محليا".
وأضاف "المقصود بالكميات التجارية أنها تكفي لتغطية احتياجات المملكة من الغاز، وليس المقصود بذلك كميات تصديرية، حيث إنه ما زال من المبكر الوصول إلى حجم من الغاز الطبيعي يمكن التصدير منه".
واعتبر المخامرة أن وجود كميات تجارية من الغاز الطبيعي سيكون له عائد إيجابي على القطاعات الإنتاجية، والتي تشكل كلفة الطاقة الجزء الأكبر من كلفها التشغيلية، مما سيخفض من حجم الكلف عليها في حال ما تم تزويدها بهذا الغاز، وهو ما سينعكس على تعزيز إيرادات القطاعات الانتاجية وقيادتها نحو التوسع، ورفع قدرتها التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد المخامرة أن من شأن هذه الكميات المعلنة ايضا تخفيف الاعباء على الموازنة العامة، وتعزيز الاحتياطيات الاجنبية عدا عن رفع مستوى النمو الاقتصادي، موضحا انه يمكن في مرحلة لاحقة أن يتيح للحكومة انهاء الاتفاقيات الموقعة في هذا الخصوص، والاعتماد فقط على المصادر الداخلية للغاز الطبيعي.

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