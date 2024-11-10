وزير العمل: تطوير ودعم معاهد التدريب ومراكز التميز للحصول على الاعتمادات الدولية

منظمة العمل العربية تنظم بالأردن حول ":"أهمية والتدريب المهني في مواكبة الاحتياجات المستقبلية لأسواق العمل"



وزير العمل: بتوجيهات ملكية الحكومة تعمل على حوكمة قطاع التعليم المهني والتقني



وزير العمل: مجالس المهارات القطاعية تطور المعايير المهنية وفق المتطلبات المنبثقة من داخل السوق



مدير عام منظمة العمل العربية: المهارات الرقمية أصبحت حاجة أساسية وليست مجرد خيار



مدير عام منظمة العمل العربية: ضرورة تطوير ساسات التعليم والتدريب المهني والتقني لتشمل المهارات التقنية والمهارات الشخصية



مدير عام منظمة العمل العربية: يمكن أن يسهم أصحاب العمل والعمال في تصميم برامج التدريب لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية





نظمت في عمان اليوم الأحد منظمة العمل العربية برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار وحضور مدير عام المنظمة فايز المطيري ندوة بعنوان :"أهمية التعليم والتدريب المهني في مواكبة الاحتياجات المستقبلية لأسواق العمل".



وتناقش الندوة على مدار يومين بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي من خلال أربع جلسات حوارية يقدمها خبراء في مجال التعليم والتدريب والإرشاد المهني والتقني واقع وآفاق منظومة التعليم التقني والتدريب المهني في الدول العربية ودور سياسات التعليم التقني والتدريب المهني في توفير متطلبات الوظائف المستقبلية، كما تناقش الجلسات رقمنة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني لتتواءم مع المتغيرات الحالية.



وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار في كلمته في بداية الندوة:"يأتي اجتماعنا اليوم في ظل ظروف استثنائية، حيث تتعرض الأراضي الفلسطينية واللبنانية إلى عدوان همجي تشنه يد البطش الإسرائيلية أدى إلى مزيد من الفوضى والدمار الذي كان له أثراً سلبيا كبيراً على أسواق العمل العربية وقضايا التشغيل دون حلول واضحة المعالم".



وأكد البكار أن الموقف الأردني والعربي داعم لإحلال السلم وحفظ أمن المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى أن يقوم بواجبه والإنحياز إلى صاحب الحق وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.



وأشار إلى أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بالتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة يواصل القيام بدوره المساند لأهل فلسطين ولبنان، ويبذل الجهود كافة لوقف هذا العدوان والكارثة الإنسانية التي سببها.



وبين أن الحكومة الأردنية قامت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد بحوكمة قطاع التعليم المهني والتقني لردم فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من خلال توفير الضمانات والمكتسبات المادية والمعرفية الكفيلة بتأهيل الشباب والشابات للانخراط في النشاط الاقتصادي وفق أحدث المهارات والمعايير المهنية.



وأضاف أن الحكومة قامت من خلال مؤسسة التدريب المهني بتطوير ودعم معاهد التدريب ومراكز التميز للحصول على الاعتمادات الدولية، كما تقدم المؤسسة برامج التدريب المهني المختصة بالأمور الفنية والصناعية والحرفية والتقنية التي تشتمل على تقنيات تكنولوجية وتعمل بإطار الذكاء الصناعي التي اصبحت وجهة لفئة كبيرة من الشباب الذي يرغبون بالحصول على البرامج التدريبية المنتهية بالتشغيل.



وأوضح البكار أن الوزارة تنسق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إحدى المؤسسات الرديفة لها من خلال مجالس المهارات المهنية القطاعية على تطوير المعايير المهنية، وفق المتطلبات والحاجات المنبثقة فعليا من داخل السوق، ووضع ضوابط ناظمة للعملية التدريبية سواء برامج التعلم القائم على العمل أو غيرها، ليتم في المحصلة منح المزاولات المهنية للمتدرب والرخص لمزود التدريب وفق قواعد منهجية وواقعية، وعلى أساس من الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يسهم في نهضة وتنمية الاقتصاد الوطني والحد من معدلات الفقر والبطالة.



بدوره قال مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري:"ننقاش اليوم واحدة من أهم التحديات التي تواجه دولنا العربية في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها أسواق العمل ومخرجاتها فيما يتعلق بمحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل اللائق الكريم، مع ضرورة إعادة النظر في كيفية وإعداد القوى العاملة في عالم يشهد ثورات تكنولوجية غير مسبوقة".



وأكد المطيري أن لا يمكن الحديث عن تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني بمعزل عن الحوار الاجتماعي والشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق النتائج المرجوة، مضيفا أنه يمكن أن يسهم أصحاب العمل والعمال بشكل فعّال في تصميم برامج التدريب لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وتعزيز سياسات تنمية المهارات.



وأشار إلى أن التحدي الأكبر للدول العربية اليوم هو التحول الرقمي لأن المهارات الرقمية أصبحت حاجة أساسية وليست مجرد خيار وأسواق العمل العربية تتطلب المزيد من المهارات الرقمية وهو ما يعكس الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم والتدريب وما يحتاجه أصحاب العمل بالرغم من الاستثمارات الكبيرة في تطوير التعليم والتدريب، إلا أن الجودة لا تزال دون المستوى المطلوب.



وشدد المطيري على ضرورة تطوير ساسات التعليم والتدريب المهني والتقني بحيث تشمل المهارات التقنية والمهارات الشخصية كالتفكير الإبداعي.



وسلم مدير عام منظمة العربية فايز المطيري وزير العمل الدكتور خالد البكار درع المنظمة تقديرا لجهود الأردن في القضايا المتعلقة بشؤون العمل.



يشار إلى أن الخبراء المتحدثين الرئيسيين في الجلسات الحوارية خلال يومي الندوة الخبير العربي في مجال التنمية البشرية والتشغيل الدكتور خالد محمد الجدوع، الخبير العربي في مجال التنمية البشرية والتشغيل الدكتور حسين شلهوب، الخبير العربي في مجال التنمية البشرية والتشغيل الدكتورة غادة الفايز.