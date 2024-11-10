التطهير العرقي لنتنياهو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير
يقوم الجيش الإسرائيلي في القسم الشمالي من قطاع غزة بعملية تطهير عرقي. الفلسطينيون القلائل الذين تبقوا في المنطقة يتم إخلاؤهم بالقوة، المنازل والبنى التحتية تدمر، وإسرائيل تشق في المنطقة محاور سير واسعة وتكمل قطع البلدات في شمال القطاع عن وسط مدينة غزة. "تبدو المنطقة وكأنه وقعت فيها كارثة طبيعية"، هكذا أجمل المراسل العسكري لـ "هآرتس" ينيف كوفوفيتش جولته مع قوات الجيش الإسرائيلي في المكان الأسبوع الماضي.
لكن كوفوفيتش لم يرَ كارثة طبيعية بل خرابا من فعل الإنسان، تم بنية مبيتة. ضابط كبير – الذي شخصته "الغارديان" البريطانية كالعميد ايتسيك كوهن، قائد فرقة 162 التي تعمل في شمال غزة – شرح للمراسلين لا عودة لأحد إلى القسم الشمالي. في القسم الشمالي لا عودة ولن تكون". وروى الضابط بأن الأغلبية الساحقة من السكان في بلدات المنطقة (بيت حانون، بيت لاهيا، العطاطرة، جباليا) أخلوا منذ الآن. "تلقينا أوامر واضحة جدا"، قال الضابط الكبير، "مهمتي هي خلق تطهير المنطقة.. نحن نحرك السكان لغرض حمايتهم، كي نخلق حرية عمل لقواتنا".
سُئل الضابط إذا كان ينفذ "خطة الجنرالات" التي وضعها اللواء احتياط غيورا آيلند وبضعة من زملائه المتقاعدين لطرد الفلسطينيين من شمال قطاع غزة في ظل منع المساعدات الإنسانية وتجويع المتبقين، بحيث إن المتبقين في المنطقة يعرفون كنشطاء حماس وأهداف عسكرية شرعية. "أنا لا أعرف ما هي خطة الجنرالات، ليس لدي أي فكرة عن هذا"، أجاب. "نحن نعمل وفقا لتعليمات قيادة المنطقة الجنوبية ورئيس الأركان". المساعدات الإنسانية تدخلها الفرقة، على حد قوله، "جنوبا"، خارج "منطقة التطهير" الحالية في شمال القطاع حيث لا تسمح إسرائيل بإدخال الغذاء، الماء والأدوية. "الجيش الإسرائيلي هو جيش قيمي وأخلاقي"، أجمل الضابط، "نحن نعمل في هذه المنطقة... كي نسمح للسكان بالانتقال جنوبا في ظل مخاطرتنا أحيانا بحياتنا".
ينبغي أن نسمى الأمور بأسمائها: ربما طوق آيلند هذه الأفكار للجمهور لكن "تطهير المنطقة" في شمال غزة ينفذه الجيش الإسرائيلي بتعليمات من قادته، وعلى رأسهم الفريق هرتسي هليفي وقائد المنطقة الجنوبية يرون فينكلمان، التابعين لتعليمات المستوى السياسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع المقال يوآف غالنت وبديله إسرائيل كاتس.
بدلا من الحديث عن "خطة الجنرالات" ينبغي الحديث عن "أوامر نتنياهو". هو الرأس وهو المسؤول عن جرائم الحرب التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة باسم "حرب الانبعاث": طرد الفلسطينيين، هدم بيوتهم وتهيئة الأرض في احتلال طويل لاستيطان يهودي.
MENAFN10112024000072011014ID1108870113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.