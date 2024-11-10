التطهير العرقي لنتنياهو

بقلم: أسرة التحرير

يقوم الجيش الإسرائيلي في القسم الشمالي من قطاع غزة بعملية تطهير عرقي. الفلسطينيون القلائل الذين تبقوا في المنطقة يتم إخلاؤهم بالقوة، المنازل والبنى التحتية تدمر، وإسرائيل تشق في المنطقة محاور سير واسعة وتكمل قطع البلدات في شمال القطاع عن وسط مدينة غزة. "تبدو المنطقة وكأنه وقعت فيها كارثة طبيعية"، هكذا أجمل المراسل العسكري لـ "هآرتس" ينيف كوفوفيتش جولته مع قوات الجيش الإسرائيلي في المكان الأسبوع الماضي.

لكن كوفوفيتش لم يرَ كارثة طبيعية بل خرابا من فعل الإنسان، تم بنية مبيتة. ضابط كبير – الذي شخصته "الغارديان" البريطانية كالعميد ايتسيك كوهن، قائد فرقة 162 التي تعمل في شمال غزة – شرح للمراسلين لا عودة لأحد إلى القسم الشمالي. في القسم الشمالي لا عودة ولن تكون". وروى الضابط بأن الأغلبية الساحقة من السكان في بلدات المنطقة (بيت حانون، بيت لاهيا، العطاطرة، جباليا) أخلوا منذ الآن. "تلقينا أوامر واضحة جدا"، قال الضابط الكبير، "مهمتي هي خلق تطهير المنطقة.. نحن نحرك السكان لغرض حمايتهم، كي نخلق حرية عمل لقواتنا".

سُئل الضابط إذا كان ينفذ "خطة الجنرالات" التي وضعها اللواء احتياط غيورا آيلند وبضعة من زملائه المتقاعدين لطرد الفلسطينيين من شمال قطاع غزة في ظل منع المساعدات الإنسانية وتجويع المتبقين، بحيث إن المتبقين في المنطقة يعرفون كنشطاء حماس وأهداف عسكرية شرعية. "أنا لا أعرف ما هي خطة الجنرالات، ليس لدي أي فكرة عن هذا"، أجاب. "نحن نعمل وفقا لتعليمات قيادة المنطقة الجنوبية ورئيس الأركان". المساعدات الإنسانية تدخلها الفرقة، على حد قوله، "جنوبا"، خارج "منطقة التطهير" الحالية في شمال القطاع حيث لا تسمح إسرائيل بإدخال الغذاء، الماء والأدوية. "الجيش الإسرائيلي هو جيش قيمي وأخلاقي"، أجمل الضابط، "نحن نعمل في هذه المنطقة... كي نسمح للسكان بالانتقال جنوبا في ظل مخاطرتنا أحيانا بحياتنا".

ينبغي أن نسمى الأمور بأسمائها: ربما طوق آيلند هذه الأفكار للجمهور لكن "تطهير المنطقة" في شمال غزة ينفذه الجيش الإسرائيلي بتعليمات من قادته، وعلى رأسهم الفريق هرتسي هليفي وقائد المنطقة الجنوبية يرون فينكلمان، التابعين لتعليمات المستوى السياسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع المقال يوآف غالنت وبديله إسرائيل كاتس.

بدلا من الحديث عن "خطة الجنرالات" ينبغي الحديث عن "أوامر نتنياهو". هو الرأس وهو المسؤول عن جرائم الحرب التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة باسم "حرب الانبعاث": طرد الفلسطينيين، هدم بيوتهم وتهيئة الأرض في احتلال طويل لاستيطان يهودي.