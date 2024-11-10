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تعزيز السلامة بالمدن الصناعية

11/10/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) عزّزت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ((مدن)) منظومة السلامة والأمان الصناعي داخل المدن والمجمعات الصناعية الواقعة تحت إشرافها بوجود 20 فرقة إطفائية تؤدي دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي، وتنفيذ المناورات التكتيكية وتمارين الإخلاء الوهمية للحماية من الحريق والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
وشكلت ((مدن)) 4 فرق طوارئ تشاركية للإطفاء لتعزيز التنسيق والاستجابة الفعّالة للحوادث الطارئة، بما يضمن سلامة المنشآت والعاملين، وتخطط حاليًا لإنشاء 24 فرقة تدخل سريع (إطفائي/ إسعافي) في كافة المدن الصناعية لضمان سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر المحتملة من الحوادث الصناعية.
وتواكب ((مدن)) التطورات العالمية في مجالات الاستجابة السريعة للطوارئ بإطلاق الحلول المُبتكرة، ودعم المدن الصناعية بالكاميرات الذكية المُعزَّزة بالمستشعرات ذات الارتباط بمراكز المراقبة بهدف تسريع عملية التنبيه، إلى جانب إطلاق مشروع المراقب الجوي الذي يعتمد على توظيف خدمات (الدرونز) لتعزيز الكفاءة الأمنية والبيئية.
وفي إطار ذلك، وضعت ((مدن)) اشتراطات وخطط عمل للوقاية من الحرائق وفي حالات الطوارئ لحماية العمال والمنشآت الصناعية خلال عمليات التصنيع، كما تشرف بشكل مُباشر على المُنشآت والتفتيش عليها للتأكد من سلامة أدوات الحريق وطريقة توزيعها، ومتابعة كل ما يتعلق بسلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها.

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