تعزيز السلامة بالمدن الصناعية

(MENAFN
- Al Watan)
عزّزت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ((مدن)) منظومة السلامة والأمان الصناعي داخل المدن والمجمعات الصناعية الواقعة تحت إشرافها بوجود 20 فرقة إطفائية تؤدي دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي، وتنفيذ المناورات التكتيكية وتمارين الإخلاء الوهمية للحماية من الحريق والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
وشكلت ((مدن)) 4 فرق طوارئ تشاركية للإطفاء لتعزيز التنسيق والاستجابة الفعّالة للحوادث الطارئة، بما يضمن سلامة المنشآت والعاملين، وتخطط حاليًا لإنشاء 24 فرقة تدخل سريع (إطفائي/ إسعافي) في كافة المدن الصناعية لضمان سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر المحتملة من الحوادث الصناعية.
وتواكب ((مدن)) التطورات العالمية في مجالات الاستجابة السريعة للطوارئ بإطلاق الحلول المُبتكرة، ودعم المدن الصناعية بالكاميرات الذكية المُعزَّزة بالمستشعرات ذات الارتباط بمراكز المراقبة بهدف تسريع عملية التنبيه، إلى جانب إطلاق مشروع المراقب الجوي الذي يعتمد على توظيف خدمات (الدرونز) لتعزيز الكفاءة الأمنية والبيئية.
وفي إطار ذلك، وضعت ((مدن)) اشتراطات وخطط عمل للوقاية من الحرائق وفي حالات الطوارئ لحماية العمال والمنشآت الصناعية خلال عمليات التصنيع، كما تشرف بشكل مُباشر على المُنشآت والتفتيش عليها للتأكد من سلامة أدوات الحريق وطريقة توزيعها، ومتابعة كل ما يتعلق بسلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها.
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