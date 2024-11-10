التجارة الكويتية: 79 مليون دولار إجمالي الصادرات غير النفطية خلال سبتمبر الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم خلال شهر سبتمبر الماضي؛ بلغ 24.4 مليون دينار كويتي (نحو 79 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنحو 19.1 مليون دينار كويتي (62.5 مليون دولار أمريكي) في أغسطس الماضي.

وأوضح وكيل قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الكويتي في صالح العازمي اليوم أن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر الماضي بلغ 1781 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 14.6 مليون دينار (نحو 47.4 مليون دولار) مقارنة مع 1577 شهادة بقيمة صادرات تقدر بـ11.4 مليون دينار (37.3 مليون دولار) في أغسطس الماضي.

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وأضاف العازمي أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية بلغ خلال شهر سبتمبر الماضي 370 شهادات لـ11 دولة بقيمة 8.6 مليون دينار (نحو 27.9 مليون دولار) مقارنة مع 502 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة نحو 7.3 مليون دينار (23.9 مليون دولار) في أغسطس الماضي وأن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الأوروبية خلال سبتمبر الماضي بلغ تسع شهادات لست دول بقيمة 905209 دنانير (نحو 2.9 مليون دولار) مقارنة مع ست شهادات لأربع دول بقيمة 70491 دينارا (230 ألف دولار) في أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الافريقية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ أربع شهادات لثلاث دول بقيمة 54299 دينارا (نحو 176 ألف دولار) مقارنة مع سبع شهادات لأربع دول بقيمة 186840 دينارا (نحو 611 ألف دولار) في أغسطس الماضي وأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول القارتين الأمريكتين خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ ست شهادات لثلاث دول بقيمة 163862 دينارا (نحو 532 ألف دولار) مقارنة مع أربع شهادات لدولتين بقيمة 108592 دينارا (نحو 355 ألف دولار) في أغسطس الماضي.

وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية خلال شهر سبتمبر الماضي أشار العازمي إلى إصدار ثلاث شهادات لثلاث دول بقيمة 48366 دينارا (نحو 157 ألف دولار) مقارنة مع تسع شهادات لثلاث دول بقيمة 18653 دينارا (نحو 61 ألف دولار) في أغسطس الماضي.

يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ بالتالي الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات – كويتية المنشأ – الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأ للمنتجات.

وتصدر مصانع كويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم بدءا بدول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وصولا إلى دول القارتين الأوروبية والافريقية ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأمريكتين.

وتتنوع هذه المنتجات لتشمل على سبيل المثال لا الحصر (غازات سائلة ومواد غذائية وبولي ايثيلين ومذيب عضوي وعلب كرتون فارغة ومذيب أبيض وزيت مكرر وسوائل زيوت معدنية وأكسجين طبي ومنتجات ألبان وقناني زجاجية فارغة وقضبان نحاسية).