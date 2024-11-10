التجارة الكويتية: 79 مليون دولار إجمالي الصادرات غير النفطية خلال سبتمبر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم خلال شهر سبتمبر الماضي؛ بلغ 24.4 مليون دينار كويتي (نحو 79 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنحو 19.1 مليون دينار كويتي (62.5 مليون دولار أمريكي) في أغسطس الماضي.
وأوضح وكيل قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الكويتي في صالح العازمي اليوم أن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر الماضي بلغ 1781 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 14.6 مليون دينار (نحو 47.4 مليون دولار) مقارنة مع 1577 شهادة بقيمة صادرات تقدر بـ11.4 مليون دينار (37.3 مليون دولار) في أغسطس الماضي.
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وأضاف العازمي أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية بلغ خلال شهر سبتمبر الماضي 370 شهادات لـ11 دولة بقيمة 8.6 مليون دينار (نحو 27.9 مليون دولار) مقارنة مع 502 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة نحو 7.3 مليون دينار (23.9 مليون دولار) في أغسطس الماضي وأن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الأوروبية خلال سبتمبر الماضي بلغ تسع شهادات لست دول بقيمة 905209 دنانير (نحو 2.9 مليون دولار) مقارنة مع ست شهادات لأربع دول بقيمة 70491 دينارا (230 ألف دولار) في أغسطس الماضي.
وأشار إلى أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الافريقية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ أربع شهادات لثلاث دول بقيمة 54299 دينارا (نحو 176 ألف دولار) مقارنة مع سبع شهادات لأربع دول بقيمة 186840 دينارا (نحو 611 ألف دولار) في أغسطس الماضي وأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول القارتين الأمريكتين خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ ست شهادات لثلاث دول بقيمة 163862 دينارا (نحو 532 ألف دولار) مقارنة مع أربع شهادات لدولتين بقيمة 108592 دينارا (نحو 355 ألف دولار) في أغسطس الماضي.
وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية خلال شهر سبتمبر الماضي أشار العازمي إلى إصدار ثلاث شهادات لثلاث دول بقيمة 48366 دينارا (نحو 157 ألف دولار) مقارنة مع تسع شهادات لثلاث دول بقيمة 18653 دينارا (نحو 61 ألف دولار) في أغسطس الماضي.
يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ بالتالي الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات – كويتية المنشأ – الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأ للمنتجات.
وتصدر مصانع كويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم بدءا بدول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وصولا إلى دول القارتين الأوروبية والافريقية ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأمريكتين.
وتتنوع هذه المنتجات لتشمل على سبيل المثال لا الحصر (غازات سائلة ومواد غذائية وبولي ايثيلين ومذيب عضوي وعلب كرتون فارغة ومذيب أبيض وزيت مكرر وسوائل زيوت معدنية وأكسجين طبي ومنتجات ألبان وقناني زجاجية فارغة وقضبان نحاسية).
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