وزير الإسكان يُصدر قرارًا بحركة تنقلات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان ، قراراً بحركة تنقلات لرؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة.
وتم تكليف المهندس أشرف فتحى، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندسة منى عبد السلام، بالعمل رئيساً لجهاز منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر ومنطقة المواردى وعين الصيرة، والمهندس محمد عادل، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
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كما تم تكليف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، بالعمل مشرفاً عاما على أجهزة مدن“رشيد وغرب كارفور – برج العرب الجديدة – القرى السياحية – القطاع الأول والثانى والثالث للساحل الشمالى – رأس الحكمة الجديدة” بالإضافة إلى عمله، والمهندس محمد خلف الله، بالعمل رئيساً لجهاز القرى السياحية.
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