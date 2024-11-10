وزير الإسكان يُصدر قرارًا بحركة تنقلات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان ، قراراً بحركة تنقلات لرؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة.

وتم تكليف المهندس أشرف فتحى، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندسة منى عبد السلام، بالعمل رئيساً لجهاز منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر ومنطقة المواردى وعين الصيرة، والمهندس محمد عادل، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

موضوعات“المقاولون العرب” توقع عقد تنفيذ مشروع سكنى فى الكويت وزير الإسكان يُصدر قرارين بتكليف مساعدين لنواب رئيس“المجتمعات العمرانية” 3.8 مليار جنيه مبيعات“المطورون العرب” خلال 9 أشهر

كما تم تكليف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، بالعمل مشرفاً عاما على أجهزة مدن“رشيد وغرب كارفور – برج العرب الجديدة – القرى السياحية – القطاع الأول والثانى والثالث للساحل الشمالى – رأس الحكمة الجديدة” بالإضافة إلى عمله، والمهندس محمد خلف الله، بالعمل رئيساً لجهاز القرى السياحية.