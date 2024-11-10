في افتتاح معرض الصين الدولي للاستيراد .. رئيس مجلس الدولة الصيني يتعهد بأن تواصل البلاد توسيع الانفتاح

MENAFN - Palestine News ) شانغهاي 5 نوفمبر 2024 (شينخوا) تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، اليوم (الثلاثاء) بأن تواصل الصين توسيع الانفتاح، وبأن تجعل سوقها الواسعة سوقاً توفر فرصاً كبيرة للعالم.

أدلى لي بهذه التصريحات في كلمة رئيسية ألقاها خلال مراسم افتتاح النسخة السابعة لكل من الصين الدولي للاستيراد ومنتدى هونغتشياو الاقتصادي الدولي، في شانغهاي.

وقال لي إن استضافة معرض الصين الدولي للاستيراد إجراء مهم للصين من أجل توسيع الانفتاح والتعاون، ويُظهر التزام الصين الجدي تجاه العالم.

وأضاف أنه إذا كانت النسخة الأولى من معرض الصين الدولي للاستيراد دعوة أحادية من جانب الصين إلى العالم، فإن النسخ اللاحقة من المعرض أصبحت تمثل التزاما متبادلا بين الصين والعالم، ما يوضح التطلعات المشتركة نحو الانفتاح والتعاون.

وشدد رئيس مجلس الدولة الصيني على الحاجة إلى تعزيز التوافق بشأن الانفتاح، مضيفا أنه يتعين على جميع الأطراف إظهار الالتزام المشترك بالأنظمة والقواعد الاقتصادية والتجارية، فضلا عن التنفيذ الجاد للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية متعددة الأطراف والثنائية.

وأوضح لي أن الصين ستواصل توسيع الانفتاح المؤسساتي، والتواؤم بصورة فعالة مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، متعهدا ببذل جهود لتنفيذ استراتيجية تحديث مناطق التجارة الحرة التجريبية.

وأعرب لي عن استعداد الصين لزيادة فتح سوقها الهائلة، ما يشمل تنفيذ الانفتاح أحادي الجانب وتقديم معاملة صفرية للتعريفات الجمركية لجميع خطوط التعريفات الجمركية للمنتجات من البلدان الأقل نمواً، وتحويل السوق الصينية الضخمة بشكل فعال إلى سوق توفر فرصا كبيرة للعالم.

وتابع لي قائلا إن الصين تحافظ بقوة على نظام التجارة متعدد الأطراف وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، وتدعم الدول النامية في تقاسم المزيد من فوائد العولمة.

وأبدى استعداد الصين لمواصلة التنسيق والتعاون الوثيقين مع جميع الأطراف في المنظمات الاقتصادية الدولية، وتولي زمام المبادرة في استكشاف سبل تنفيذ اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والانضمام إلى الجهود الساعية لبناء اقتصاد عالمي مفتوح

واستطرد رئيس مجلس الدولة قائلا: "إن أسس الاقتصاد الصيني لا تزال سليمة، والحكومة الصينية قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والإسهام بشكل أكبر في التنمية العالمية ورفاهية البشرية".

وأشار زعماء أجانب ورؤساء منظمات دولية في كلماتهم الافتتاحية إلى أن معرض الصين الدولي للاستيراد أصبح منصة دولية مهمة لتعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز الانفتاح والتعاون.

وأعربوا عن ثقتهم في الاقتصاد الصيني وآفاقه، مبدين استعدادهم لتعزيز التعاون مع الصين في بناء الحزام والطريق بشكل مشترك، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والارتباطية والتنمية الخضراء، والحفاظ على التجارة الحرة، وتعزيز المساواة والتقدم والتنمية المستدامة في العالم.