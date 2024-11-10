الصين تفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام الزوار والمستثمرين الأجانب

MENAFN - Palestine News ) بكين 5 نوفمبر 2024 (شينخوا) انطلقت فعاليات النسخة السابعة من الصين الدولي للاستيراد يوم الثلاثاء، حيث قدمت للبلدان والشركات في جميع أنحاء العالم منصة كبيرة لعرض منتجاتها وخدماتها، وفرصة ثمينة للاستفادة من السوق الصينية الشاسعة.

وبالإضافة إلى المعرض الذي يتمحور حول الاستيراد ويتم تنظيمه على المستوى الوطني، كشفت الصين مؤخرا عن سلسلة من المبادرات، تتضمن توسيع سياسات الإعفاء من التأشيرة وتخفيف قيود الاستثمار، لفتح أبوابها على نطاق أوسع للزوار والمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب.

وبينما تمضي البلاد قدما في سياسات الانفتاح عالية الجودة، من المتوقع على نطاق واسع رؤية دفعة هائلة في مجالات التجارة العالمية والاستثمار والتبادلات الشعبية.

ويجمع المعرض الذي يقام هذا العام في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر في شانغهاي، المركز التجاري للصين، مشاركين من 152 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، مع تسجيله رقما قياسيا جديدا عبر حضور 297 شركة مدرجة على قائمة "فورتشن جلوبال 500" إلى جانب قادة الصناعة وهو ما يمثل دليلا على التأثير الدولي المتزايد للحدث وجاذبيته.

ويظهر الحدث التزام الصين الواضح بتوسيع الواردات وتعزيز تحرير التجارة. كما يمثل منصة للصين لاعتماد تدابير جديدة لتحسين بيئة الأعمال للشركات الأجنبية، انطلاقا من تخفيف السياسات التجارية إلى دعم التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتسهيل الإجراءات الجمركية الأكثر سلاسة.

وعلى مدى السنوات الست الماضية، أصبح المعرض السنوي حدثا مميزا للانفتاح رفيع المستوى للصين ورمزا لمساعيها المستمرة لبناء اقتصاد عالمي مفتوح.

من خلال المعرض، وقعت الصين اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات وفتحت سوقها المحلية أمام مجموعة واسعة من السلع والخدمات الأجنبية، مما ساهم في تحقيق فوائد لكل من المستهلكين المحليين والموردين العالميين.

هذا الالتزام بالرخاء المشترك والعولمة الاقتصادية يجعل من المعرض مساهما رئيسيا في الاستقرار الاقتصادي العالمي ومحركا للتجارة والاستثمار عبر الحدود خاصة في وقت تكون فيه التجارة العالمية محفوفة بالشكوك والضغوط الحمائية.

جيمس باتريك من كندا يُجرب نظام الدفع اللاتلامسي لحاملي بطاقات ماستركارد وفيزا من الزوار الأجانب في محطة مترو شينشاوقانغ (حديقة شاوقانغ) في العاصمة الصينية بكين يوم 13 سبتمبر 2024. (شينخوا)

كما تعمل الصين من أجل جعل زيارات السياح ورجال الأعمال الأجانب أسهل بكثير. واعتبارا من 8 نوفمبر الحالي، سيتمكن المواطنون الذين يحملون جوازات سفر عادية من سلوفاكيا والنرويج وفنلندا والدنمارك وأيسلندا وأندورا وموناكو وليختنشتاين وكوريا الجنوبية من السفر إلى الصين بدون الحاجة إلى تأشيرة.

وتبشر هذه الخطوة، إلى جانب تدابير أخرى ملاءمة للزوار، بإعطاء دفعة إضافية للوافدين الأجانب. في الربع الثالث من هذا العام، سجلت الصين تدفقا بلغ 8.186 مليون أجنبي، منهم 4.885 مليون بدون تأشيرة، وهو ما يمثل ارتفاعا سنويا بنسبة 48.8 في المائة و78.6 في المائة على التوالي.

كما تعمل الحكومات المحلية في جميع أنحاء الصين على تكثيف عروض الضيافة. وقد طُرح في بكين كتيب بعنوان "مرحبا بكم في بكين: نصائح أساسية للوافدين الجدد" يشمل معلومات أساسية عن السياحة؛ وقد جهزت شانغهاي سيارات الأجرة ومحطات مترو الأنفاق لديها بأجهزة تقبل البطاقات المصرفية الأجنبية. كما اتخذت وجهات السياحة مثل تشنغدو وشيآن تدابير جديدة لجعل الأجانب يشعرون وكأنهم في وطنهم.

كما اتُخذت خطوات كبيرة في اتجاه تعزيز بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب في الآونة الأخيرة. وألغت الطبعة الجديدة من القائمة السلبية الوطنية الصينية للاستثمار الأجنبي، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، القيود المتبقية المتعلقة بقطاع التصنيع.

وبذلك تكون البلاد قد أزالت جميع الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي في مجال التصنيع، وهو دليل على قيادتها العالمية في الانفتاح على التصنيع خاصة أن بعض البلدان المتقدمة لا تزال عازمة على فرض قيود على استثمارات التصنيع الأجنبية.

إن الانفتاح المتزايد للصين، كما لاحظ العديد من الخبراء، هو نعمة هائلة لبقية العالم، مما يضيف زخما للانتعاش الاقتصادي العالمي، لا سيما وسط المشهد الدولي المتطور والمضطرب.■