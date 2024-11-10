الشركات العربية تستكشف خلال معرض الصين الدولي السابع للاستيراد آفاق دخول السوق

MENAFN - Palestine News ) شانغهاي 7 نوفمبر 2024 (شينخوا) حرصت المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى خلال مشاركتها في الصين الدولي السابع للاستيراد، على طرح منتجات وخدمات ذات خصائص محلية، سعيا منها للتوجه إلى الشرق ودخول السوق الصينية الكبيرة.

وتشارك السعودية هذا العام كـ"ضيف شرف" لأول مرة في معرض الصين الدولي للاستيراد، مع العلم أن هذه هي المرة الخامسة التي تشارك فيها السعودية في المعرض. وقام الجانب السعودي بتصميم جناحه بعناية ركز فيها على اتخاذ العمارة السعودية التقليدية كنموذج أولي، وإبراز اللون الأخضر بما يتوافق مع اللون الرئيسي للعلم السعودي، ليدمج الجناح العناصر المعمارية العربية التقليدية بشكل يفتح نافذة لعرض الثقافة المميزة.

وقال المنظم السعودي إن المشاركة تعتبر إجراء مهما لتعزيز التبادلات والتعاون بين السعودية والصين في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، معربا عن تطلعه إلى الاستفادة من هذه الفرصة لإجراء اتصالات مكثفة مع الناس من جميع مناحي الحياة والمستهلكين في الصين.

ومن حيث المعروضات، عرضت الشركات السعودية الأطعمة التقليدية مثل التمر وشراب العسل والجبن، وقامت بتعريف المستهلكين المحتملين عليها من خلال التذوق ومقاطع الفيديو الترويجية. بالإضافة إلى الأطعمة المتخصصة والحرف اليدوية. كما سلط الجناح الضوء أيضا على موضوع "صنع في المملكة العربية السعودية" وذلك من خلال مشاركة عدد من الشركات الصناعية السعودية التي عرضت أحدث إنجازات المملكة في تعزيز التحديث الوطني.

وفي هذا السياق، قال مازن المزيني مدير المبيعات الدولية لشركة "الفنار" السعودية، الذي شارك في المعرض لأول مرة، إن الأجهزة المنزلية للشركة يتم إنتاجها بشكل كامل في السعودية، معربا عن أمله في أن يظهر للمستهلكين الصينيين جودة وتقدّم التصنيع السعودي بشكل يمكن الشركة من دخول السوق الصينية.

وباعتبارها أكبر شركة سعودية خاصة تعمل في الصين، شاركت مجموعة "عجلان وإخوانه" في معرض الصين الدولي للاستيراد لأول مرة. وقال محمد العجلان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "عجلان وإخوانه" القابضة السعودية، رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، إن الشركة ستعرض بشكل شامل الإنجازات المتمثلة في إقامة المشاريع المشتركة مع الشركات الصينية في السنوات الأخيرة وتطوير سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل مشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة، لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسعودية وتبادل الفرص الجديدة للتنمية المستقبلية.

وبالانتقال إلى جناح مملكة البحرين، يتم عرض الأزياء التقليدية وثقافة الحرف اليدوية، حيث لا يوفر الجناح للزوار فرص تجربة الملابس التقليدية فحسب، بل يعرض أيضا مشاهد سياحية غامرة في البحرين من خلال معدات الواقع الافتراضي.

ويجمع جناح البحرين بين عناصر حماية البيئة والثقافة التقليدية، ويعرض بشكل منفصل الحرف اليدوية التقليدية المصنوعة من مواد متجددة أو معاد تدويرها.

وقال حسن سوار أحد موظفي "صادرات البحرين" المشاركين في تنظيم جناح البحرين، إن معرض الصين الدولي للاستيراد يوفر للبحرين نافذة عرض وقناة للعارضين لدخول السوق الصينية، معربا عن الأمل في أن يتمكن المزيد من المستهلكين الصينيين من التعرف على البحرين ومنتجاتها.

وبدوره، يركز الجناح المصري على المنتجات السياحية، حيث يقيم في منطقته الرئيسية أكشاك الأطعمة المحلية والحرف اليدوية والصناعات الخدمية ذات الصلة بالسياحة. ومن بينها، جذبت أوراق البردي ومنتجات الحرف اليدوية الأخرى انتباه الزوار الذين واصلوا الاستفسارات عنها.

وقالت رانيا الخولي، وهي عارضة للحرف اليدوية المصرية إن شركتها دأبت على المشاركة في المعارض في أنحاء العالم، إلا أن الصين كانت "أبعد مكان" مقارنة بأماكن المعارض السابقة، لكنها أيضا السوق الأكثر احتمالا للدخول، مضيفة أنه وعلى الرغم من افتتاح الجناح لفترة قصيرة فقط، إلا أنها تشعر بالحماس عند المستهلكين تجاه المنتجات المصرية بالفعل، حيث تحظى منتجات السياحة الثقافية المصرية بتقدير كبير بين المستهلكين الصينيين.

ويتميز جناح سورية بالمنتجات الطبيعية عالية الجودة مثل: مستخلصات الزيوت الطبيعية وزيت الزيتون.

وشاركت سيدة الأعمال السورية رولا علي أديب صاحبة شركة "بيوشام" لمستخلصات الزيوت الطبيعية، لمرات في معرض الصين الدولي للاستيراد منذ دورته الأولى، وغالبا ما يكون كشكها مزدحما، حيث أصبحت الصين في السنوات الأخيرة سوقا أجنبية رئيسية لشركتها التي أكملت سلسلة من الاستعدادات مثل تسجيل الامتثال للمنتجات في الصين على أمل توسيع المبيعات في الصين.

وقالت أديب: "المستهلكون الصينيون يقدرون جدا الهيدروسولات والزيوت الطبيعية عالية الجودة للشركة، كما أن سورية تتميز بأفضل منتجات الزيوت الطبيعية، بينما يمكن للمعرض ربطي بالمستهلكين المهتمين بهذا النوع من المنتجات".

