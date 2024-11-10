مقابلة: رئيس سانوفي غريتر تشاينا: معرض الصين الدولي للاستيراد منصة عالمية للتعاون الإنمائي

(MENAFN
- Palestine News Network
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بكين 5 نوفمبر 2024 (شينخوا) قال شي وانغ، رئيس شركة سانوفي غريتر تشاينا، وهي فرع إقليمي لأكبر شركة رعاية صحية في فرنسا، إن معرض
الصين الدولي للاستيراد يعد منصة عالمية المستوى للشركات العالمية للتعاون في مجال التنمية.
وقال شي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إن سانوفي تقدر فرص التنمية التي يوفرها المعرض وتخطط لمواصلة العمل في السوق الصينية.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بتعزيز الابتكار والتبادل في قطاعي الأدوية والرعاية الصحية بين الصين وفرنسا، فضلا عن دفع التقدم الصناعي العالمي.موظفة تسير أمام كشك شركة الأدوية الفرنسية سانوفي باستور في المنطقة الخاصة للصحة العامة والوقاية من الأوبئة في معرض الصين الدولي الثالث للاستيراد في شانغهاي، شرق الصين، في 5 نوفمبر 2020. (شينخوا)
وذكر شي أن سانوفي منذ عام 2018 كانت واحدة من الشركات التي تتمتع بحضور مثالي في المعرض، مبينا أن الشركة استفادت من المنصة لإقامة شراكات مثمرة طويلة الأجل.
وقال إن المعرض هو حلقة وصل رئيسية بين سانوفي والسوق الصينية، مضيفا أن الحدث لم يتح للشركة فرصة إطلاق العديد من الأدوية المبتكرة في الصين فحسب، بل عزز أيضا من وجودها في السوق.
وأوضح أن سانوفي اكتسبت دعما واسعا من الصناعة من خلال المعرض، مما يسمح بتسليم أسرع للمنتجات الجديدة للمرضى مع توسيع شراكاتها مع الشركات الصينية بهدف تعزيز الرعاية للمرضى المحليين.
ويصادف هذا العام الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا، لتكون فرنسا أحد ضيوف الشرف في النسخة السابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد. وتعد الصين ثاني أكبر سوق لشركة سانوفي على المستوى العالمي، وكانت واحدة من أوائل الشركات متعددة الجنسيات التي دخلت البلاد بعد الإصلاح والانفتاح.
وشدد شي على الأهمية الإستراتيجية للصين بالنسبة للنمو المستقبلي لشركة سانوفي والتزامها بتوسيع جهود البحث والتطوير المحلية لنقل الابتكارات الصينية إلى الأسواق العالمية.
وقال شي إن وتيرة الابتكار الطبي الحيوي في الصين تتسارع، مما يوفر فرصا كبيرة لشركة سانوفي.■
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