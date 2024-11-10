مقابلة: رئيس سانوفي غريتر تشاينا: معرض الصين الدولي للاستيراد منصة عالمية للتعاون الإنمائي

MENAFN - Palestine News ) بكين 5 نوفمبر 2024 (شينخوا) قال شي وانغ، رئيس شركة سانوفي غريتر تشاينا، وهي فرع إقليمي لأكبر شركة رعاية صحية في فرنسا، إن الصين الدولي للاستيراد يعد منصة عالمية المستوى للشركات العالمية للتعاون في مجال التنمية.

وقال شي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إن سانوفي تقدر فرص التنمية التي يوفرها المعرض وتخطط لمواصلة العمل في السوق الصينية.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتعزيز الابتكار والتبادل في قطاعي الأدوية والرعاية الصحية بين الصين وفرنسا، فضلا عن دفع التقدم الصناعي العالمي.

موظفة تسير أمام كشك شركة الأدوية الفرنسية سانوفي باستور في المنطقة الخاصة للصحة العامة والوقاية من الأوبئة في معرض الصين الدولي الثالث للاستيراد في شانغهاي، شرق الصين، في 5 نوفمبر 2020. (شينخوا)

وذكر شي أن سانوفي منذ عام 2018 كانت واحدة من الشركات التي تتمتع بحضور مثالي في المعرض، مبينا أن الشركة استفادت من المنصة لإقامة شراكات مثمرة طويلة الأجل.

وقال إن المعرض هو حلقة وصل رئيسية بين سانوفي والسوق الصينية، مضيفا أن الحدث لم يتح للشركة فرصة إطلاق العديد من الأدوية المبتكرة في الصين فحسب، بل عزز أيضا من وجودها في السوق.

وأوضح أن سانوفي اكتسبت دعما واسعا من الصناعة من خلال المعرض، مما يسمح بتسليم أسرع للمنتجات الجديدة للمرضى مع توسيع شراكاتها مع الشركات الصينية بهدف تعزيز الرعاية للمرضى المحليين.

ويصادف هذا العام الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا، لتكون فرنسا أحد ضيوف الشرف في النسخة السابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد. وتعد الصين ثاني أكبر سوق لشركة سانوفي على المستوى العالمي، وكانت واحدة من أوائل الشركات متعددة الجنسيات التي دخلت البلاد بعد الإصلاح والانفتاح.

وشدد شي على الأهمية الإستراتيجية للصين بالنسبة للنمو المستقبلي لشركة سانوفي والتزامها بتوسيع جهود البحث والتطوير المحلية لنقل الابتكارات الصينية إلى الأسواق العالمية.

وقال شي إن وتيرة الابتكار الطبي الحيوي في الصين تتسارع، مما يوفر فرصا كبيرة لشركة سانوفي.■