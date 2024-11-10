مركز التعليم البيئي يُطلق مبادرة لتقليل النفايات في 7 مدارس

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / أطلق مركز التعليم
البيئيالتابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، مبادرة لتقليل النفايات المدرسية، خاصة الورقيةمنها في 7 مؤسسات تعليمية.
ونسق المركز مع إدارات المدارس ومعلميها والمشرفينعلى النوادي البيئية فيها، وجمعوا الكتب التالفة والأوراقالمتكدسة منذ سنوات.
وخصص "التعليم البيئي" شاحنة لجمع كميات كبيرة منالأوراق والكتب غير الصالحة للاستخدام، وأرسلها إلىجمعية عمار الأرض المتخصصة في إعادة تدوير الورق برامالله.
وقال المدير التنفيذي للمركز سيمون عوض، إن المبادرةتهدف إلى تعزيز ثقافة مجتمعية تحرص على تكريس تقليلالنفايات وإعادة تدويرها، وتعميم رسالة تربوية عملية علىالطلبة لأجل إشراكهم في الحرص على بيئتهم والمحافظةعلى مدارسهم خالية من النفايات.
وأوضح أن النشاط كرس لطلبة النوادي البيئي فيالمدارس، ويتقاطع مع أهداف الإنتاج والاستهلاكالمستدامين، ويعزز مبادئ التقليل والتدوير وإعادةالاستخدام وإعادة التدوير.
وشاركت في المبادرة مدارس: اللوثرية ببيت ساحور،والكاثوليك ببيت ساحور، والبطريركية اللاتينية ببيتساحور، والرعاة الأرثوذكسية ببيت ساحور، ودار الكلمة،وبنات عايدة، إضافة إلى مكاتب مركز التعليم البيئي.
وأشادت المعلمة في "الانجيلية اللوثرية" ببيت ساحورروجيس قميصة بالمبادرة، ووصفتها بقفزة نوعية فيالتربية البيئية، وتمنح المدارس فرصة للتخلص الآمن منالنفايات الورقية
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