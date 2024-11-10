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مركز التعليم البيئي يُطلق مبادرة لتقليل النفايات في 7 مدارس

11/10/2024 2:18:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / أطلق مركز التعليم البيئيالتابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، مبادرة لتقليل النفايات المدرسية، خاصة الورقيةمنها في 7 مؤسسات تعليمية.

ونسق المركز مع إدارات المدارس ومعلميها والمشرفينعلى النوادي البيئية فيها، وجمعوا الكتب التالفة والأوراقالمتكدسة منذ سنوات.

وخصص "التعليم البيئي" شاحنة لجمع كميات كبيرة منالأوراق والكتب غير الصالحة للاستخدام، وأرسلها إلىجمعية عمار الأرض المتخصصة في إعادة تدوير الورق برامالله.

وقال المدير التنفيذي للمركز سيمون عوض، إن المبادرةتهدف إلى تعزيز ثقافة مجتمعية تحرص على تكريس تقليلالنفايات وإعادة تدويرها، وتعميم رسالة تربوية عملية علىالطلبة لأجل إشراكهم في الحرص على بيئتهم والمحافظةعلى مدارسهم خالية من النفايات.

وأوضح أن النشاط كرس لطلبة النوادي البيئي فيالمدارس، ويتقاطع مع أهداف الإنتاج والاستهلاكالمستدامين، ويعزز مبادئ التقليل والتدوير وإعادةالاستخدام وإعادة التدوير.

وشاركت في المبادرة مدارس: اللوثرية ببيت ساحور،والكاثوليك ببيت ساحور، والبطريركية اللاتينية ببيتساحور، والرعاة الأرثوذكسية ببيت ساحور، ودار الكلمة،وبنات عايدة، إضافة إلى مكاتب مركز التعليم البيئي.

وأشادت المعلمة في "الانجيلية اللوثرية" ببيت ساحورروجيس قميصة بالمبادرة، ووصفتها بقفزة نوعية فيالتربية البيئية، وتمنح المدارس فرصة للتخلص الآمن منالنفايات الورقية

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