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اللجنة الشعبية بمخيم جباليا توزع طرود اغاثية للنازحين من مخيم جباليا بالمحافظات وسط وجنوب قطاع غزة

11/10/2024 2:18:49 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جباليا /PNN / تحت رعاية د. أحمد أبو هولى رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو الللجنة التنفيذية م.ت.ف، وفي اطار مشروع الاغاثة أنهت اللجنة الشعبية للاجئين - مخيم جباليا من توزيع طرود اغاثية عاجلة للعوائل النازحة من مخيم جباليا و شمال غزة و المقيمين بالمحافظات الوسطى والجنوبية.

وأكد أ. ماجد عكاشة رئيس اللجنة - مخيم جباليا أن هذه المساعدة تأتى للتخفيف عن أهلنا النازحين في ظل الأوضاع الصعبة التي تعصف بهم و
حرب الابادة التى يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد على أن اللجنة الشعبية تبذل جل الاهتمام و تعزيز الجهود للوصول لكافة العوائل النازحين من مخيم جباليا و الشمال ،
لتقديم الدعم والاغاثة لأهلنا المهجرين و الذين يتعرضون إلى حرب التجويع و يعيشون ظروف اقتصادية و اجتماعية صعبة خاصة مع حلول فصل الشتاء و هم داخل الخيم التي لا تقي من برد الشتاء .

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