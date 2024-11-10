اللجنة الشعبية بمخيم جباليا توزع طرود اغاثية للنازحين من مخيم جباليا بالمحافظات وسط وجنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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جباليا /PNN / تحت رعاية د. أحمد أبو هولى رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو الللجنة التنفيذية م.ت.ف، وفي اطار مشروع الاغاثة أنهت اللجنة الشعبية للاجئين - مخيم جباليا من توزيع طرود اغاثية عاجلة للعوائل النازحة من مخيم جباليا و شمال غزة و المقيمين بالمحافظات الوسطى والجنوبية.
وأكد أ. ماجد عكاشة رئيس اللجنة - مخيم جباليا أن هذه المساعدة تأتى للتخفيف عن أهلنا النازحين في ظل الأوضاع الصعبة التي تعصف بهم و
حرب الابادة التى يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد على أن اللجنة الشعبية تبذل جل الاهتمام و تعزيز الجهود للوصول لكافة العوائل النازحين من مخيم جباليا و الشمال ،
لتقديم الدعم والاغاثة لأهلنا المهجرين و الذين يتعرضون إلى حرب التجويع و يعيشون ظروف اقتصادية و اجتماعية صعبة خاصة مع حلول فصل الشتاء و هم داخل الخيم التي لا تقي من برد الشتاء .
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