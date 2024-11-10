اتفاقيتي تمويل مع المانيا لدعم قطاع المياه في الأردن

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- Khaberni) خبرني - وقعت وزارة التخطيط مع مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن اتفاقيتيّ تمويل مقدمة من الحكومة الألمانية من خلال البنك للمساهمة في دعم احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي.
وتتضمن الاتفاقية الأولى منحة بقيمة 21.5 مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج التمويل القائم على النتائج في قطاع المياه، والتي تهدف للإسهام في تحسين التشغيل والصيانة الفعّالة من حيث التكلفة لإمدادات المياه والبنية التحتية للصرف الصحي في محافظات الشمال من خلال دعم تشغيل عدد من محطات الصرف الصحي في شركة مياه اليرموك والخط الناقل للمياه المعالجة من هذه المحطات، إضافة إلى محطات للطاقة المائية.
أما الاتفاقية الثانية، فهي منحة إضافية من الحكومة الألمانية من خلال البنك نفسه بقيمة 15 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه"، وبذلك ترتفع قيمة مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل هذا المشروع إلى 80 مليون يورو، كما ويعد هذا التمويل جزءًا من مبادرة شاملة مع مانحين آخرين، وتأتي هذه المنح تماشياً مع أولويات قطاع المياه في الأردن ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)، والتي تهدف إلى توفير مصادر مستدامة للمياه وتقليل الفاقد المائي، إضافة إلى الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث وتحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي.
وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن شكر وتقدير الأردن للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى السنين وبالأخص في قطاع المياه والصرف الصحي.
وقال وزير المياه والريّ رائد أبو السعود إن المنحتين المقدمتين من خلال بنك الاعمار الألماني قد ساهمتا في دعم قطاع المياه ومساعدته في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع، وثمّن دعم الجانب الألماني لمشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه" الذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للأردن.
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