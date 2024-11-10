اتفاقيتي تمويل مع المانيا لدعم قطاع المياه في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - وقعت وزارة التخطيط مع مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن اتفاقيتيّ تمويل مقدمة من الحكومة الألمانية من خلال البنك للمساهمة في دعم احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتتضمن الاتفاقية الأولى منحة بقيمة 21.5 مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج التمويل القائم على النتائج في قطاع المياه، والتي تهدف للإسهام في تحسين التشغيل والصيانة الفعّالة من حيث التكلفة لإمدادات المياه والبنية التحتية للصرف الصحي في محافظات الشمال من خلال دعم تشغيل عدد من محطات الصرف الصحي في شركة مياه اليرموك والخط الناقل للمياه المعالجة من هذه المحطات، إضافة إلى محطات للطاقة المائية.

أما الاتفاقية الثانية، فهي منحة إضافية من الحكومة الألمانية من خلال البنك نفسه بقيمة 15 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه"، وبذلك ترتفع قيمة مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل هذا المشروع إلى 80 مليون يورو، كما ويعد هذا التمويل جزءًا من مبادرة شاملة مع مانحين آخرين، وتأتي هذه المنح تماشياً مع أولويات قطاع المياه في الأردن ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)، والتي تهدف إلى توفير مصادر مستدامة للمياه وتقليل الفاقد المائي، إضافة إلى الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث وتحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي.

وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن شكر وتقدير الأردن للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى السنين وبالأخص في قطاع المياه والصرف الصحي.

وقال وزير المياه والريّ رائد أبو السعود إن المنحتين المقدمتين من خلال بنك الاعمار الألماني قد ساهمتا في دعم قطاع المياه ومساعدته في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع، وثمّن دعم الجانب الألماني لمشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه" الذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للأردن.