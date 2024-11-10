فندق على شكل ديك يدخل موسوعة غينيس

MENAFN - Khaberni) خبرني- فندق في الفلبين موسوعة "غينيس"، مسجلاً رقماً قياسياً لأكبر مبنى في العالم على شكل ديك، بطول 35 متراً.

ويقع الفندق في منتجع كامبويستوهان هايلاند، الواقع في مقاطعة نيغروس أوتشيدنتال، ويضم 15 غرفة فندقية مكيفة.

يروي ريكاردو كانو غوابو تان، مدير المنتجع، أنه كان يطمح إلى إنشاء مبنى يلفت الأنظار، ويترك أثراً لدى الزوار، وفي مقابلة له مع موسوعة غينيس، قال: "كانت لديّ رؤية أن أصنع شيئاً مبهراً يعكس ثقافتنا، ويثير إعجاب الجميع".



وأضاف: "شكل الديك في تصميم الفندق يعكس احتراماً عميقاً للثقافة المحلية، كون منطقة نيغروس أوتشيدنتال تشتهر بتربية ديوك المصارعة، وهو تقليد يحظى بشعبية كبيرة في الفلبين".

وأوضح: "الديك في الثقافة الفلبينية يعتبر رمزاً للقوة والسيطرة، وبالنسبة لتصميم الفندق، يمثل هذا الشكل تكريماً لتلك الرمزية، فهو يبدو هادئاً، ومهيمناً، وقوياً، وهذه الصفات تعكس روح شعبنا وطبيعته".

ومن خلال هذا البناء المدهش، لا يعبر الفندق عن الإبداع المعماري فقط، بل يعدّ أيضاً تحفةً فنية تحتفل بالهوية الثقافية الغنية لهذه المنطقة الفلبينية.