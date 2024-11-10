فندق على شكل ديك يدخل موسوعة غينيس

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- Khaberni) خبرني
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فندق في الفلبين موسوعة "غينيس"، مسجلاً رقماً قياسياً لأكبر مبنى في العالم على شكل ديك، بطول 35 متراً.
ويقع الفندق في منتجع كامبويستوهان هايلاند، الواقع في مقاطعة نيغروس أوتشيدنتال، ويضم 15 غرفة فندقية مكيفة.
يروي ريكاردو كانو غوابو تان، مدير المنتجع، أنه كان يطمح إلى إنشاء مبنى يلفت الأنظار، ويترك أثراً لدى الزوار، وفي مقابلة له مع موسوعة غينيس، قال: "كانت لديّ رؤية أن أصنع شيئاً مبهراً يعكس ثقافتنا، ويثير إعجاب الجميع".
وأضاف: "شكل الديك في تصميم الفندق يعكس احتراماً عميقاً للثقافة المحلية، كون منطقة نيغروس أوتشيدنتال تشتهر بتربية ديوك المصارعة، وهو تقليد يحظى بشعبية كبيرة في الفلبين".
وأوضح: "الديك في الثقافة الفلبينية يعتبر رمزاً للقوة والسيطرة، وبالنسبة لتصميم الفندق، يمثل هذا الشكل تكريماً لتلك الرمزية، فهو يبدو هادئاً، ومهيمناً، وقوياً، وهذه الصفات تعكس روح شعبنا وطبيعته".
ومن خلال هذا البناء المدهش، لا يعبر الفندق عن الإبداع المعماري فقط، بل يعدّ أيضاً تحفةً فنية تحتفل بالهوية الثقافية الغنية لهذه المنطقة الفلبينية.
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