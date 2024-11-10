فتوح: المجلس الوطني سيظل متمسكًا بإرث القائد الشهيد أبو عمار وبالثوابت الوطنية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن المجلس الوطني سيظل متمسكًا بإرث القائد الشهيد ياسر عرفات وبالثوابت الوطنية، مؤكدًا أن شعبنا لن يتخلى عن حقوقه ولن يتراجع عن نضاله حتى ينال حريته ويحقق استقلاله على كامل أرضه.

وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأحد، لمناسبة ذكرى استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات "أبو عمار"، أن الذكرى تأتي هذا العام في وسط ظروف قاسية يتعرض له شعبنا، من حرب إبادة وتطهير عرقي تستهدف وجوده وحقوقه على أرضه، خاصة في قطاع غزة.

وأشار فتوح، إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات ترك في الشعب الفلسطيني الثقة والإيمان بقدرته على إحراز النصر على المشروع الاحتلالي الاستعماري، وبالمشروع الوطني الفلسطيني يشكل أرضية صلبة وتجربة كفاحية.

وتابع: شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس يمتلك مقومات حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على عروبة القدس ومقاومة مشاريع تهويدها مهما بلغت التضحيات.

ودعا فتوح، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف سياسة الكيل بمكيالين التي تساهم في استمرار معاناة شعبنا، والعمل الجاد من أجل حماية شعبنا ووقف الحرب والجرائم التي ترتكب بحقه ورفع الحصار الإجرامي عن شعبنا.