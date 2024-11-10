وسيم يوسف يوجه رسالة لـ (ملك جمال الأردن)

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- Khaberni) خبرني - انتقد الداعية الاماراتي وسيم يوسف، ما وصفه بحالة الازدواجية في تناول موضوع الشاب أيمن علي الملقب بملك جمال الأردن عبر الفضاء الالكتروني .
وقال يوسف في تغريدة له عبر اكس: حينما أطلق على نفسه لقب (ملك جمال الأردن) تنمرت عليه الشعوب ! لم يسلم من تنمر البشر ! وحينما أصيب بالسرطان .. وتعب جسده ! أصبح الناس وكل مواقع التواصل تُطلق عليه لقب (ملك جمال الأردن) ! هم أنفسهم من تنمروا عليه بسبب اللقب ! استخدموا نفس اللقب بعد مرضه بالسرطان !!
وكأن ضريبة تحقيق حلمك في هذا العالم الحقير ! أن تقف على حافة قبرك !وتضعف ! وينهشك المرض ! ثم تدرك تحقيق حلمك .. كأن الناس تمنحك تحقيق حلمك .. بعد ضعفك وهزال جسدك !!..
شافاك ربي وعافاك أخي .. فأنا أشعر بوجعك وتعبك ومرضك .. فالسرطان لا يرحم .. والوجع قاتل .. صبرا أخي أيمن العلي أسأل الله جل جلاله أن يبشرنا بنجاتك ونجاتي سوياً من هذا المرض اللعين ..
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