وسيم يوسف يوجه رسالة لـ (ملك جمال الأردن)

MENAFN - Khaberni) خبرني - انتقد الداعية الاماراتي وسيم يوسف، ما وصفه بحالة الازدواجية في تناول موضوع الشاب أيمن علي الملقب بملك جمال الأردن عبر الفضاء الالكتروني .

وقال يوسف في تغريدة له عبر اكس: حينما أطلق على نفسه لقب (ملك جمال الأردن) تنمرت عليه الشعوب ! لم يسلم من تنمر البشر ! وحينما أصيب بالسرطان .. وتعب جسده ! أصبح الناس وكل مواقع التواصل تُطلق عليه لقب (ملك جمال الأردن) ! هم أنفسهم من تنمروا عليه بسبب اللقب ! استخدموا نفس اللقب بعد مرضه بالسرطان !!

وكأن ضريبة تحقيق حلمك في هذا العالم الحقير ! أن تقف على حافة قبرك !وتضعف ! وينهشك المرض ! ثم تدرك تحقيق حلمك .. كأن الناس تمنحك تحقيق حلمك .. بعد ضعفك وهزال جسدك !!..

شافاك ربي وعافاك أخي .. فأنا أشعر بوجعك وتعبك ومرضك .. فالسرطان لا يرحم .. والوجع قاتل .. صبرا أخي أيمن العلي أسأل الله جل جلاله أن يبشرنا بنجاتك ونجاتي سوياً من هذا المرض اللعين ..







