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مدرسة أردنية تكرم طالبات ارتدين الحجاب - صور

11/10/2024 7:20:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كرّم الدكتور محمد أبو عمارة، مدير عام مدارس الرأي وكنجستون، نخبةً من الطالبات اللواتي ارتدين الحجاب في المدرسة.

وكرم عمارة الطالبات
سلمى صبحا ، و هاجر خضر ، وديالا صالح ، و سناء الدويك ، تولين دعابس ، وميريام السعايدة ، ليان علي.

وتاليا الصور عبر موقعنا :

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