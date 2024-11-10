أميركا تؤخر تزويد إسرائيل بجرافات D9 وتعوضها بألف ناقلة جند مدرعة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- تؤخر الولايات المتحدة تنفيذ أمنية مع إسرائيل بتزويدها بـ134 جرافة D9، التي طلبتها إسرائيل ودفعت ثمنها، ولا تزال في شركة "كاتربيلر" إلى حين مصادقة وزارة الخارجية الأميركية، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية إسرائيلية اليوم، الأحد.

ووصفت الصحيفة ذلك بأنه "حظر بيع أسلحة جزئي" تفرضه الولايات المتحدة على إسرائيل، لكنها "تساعد إسرائيل بوسائل أخرى وبصفقة كبيرة لشراء حوالي 1000 ناقلة جند مدرعة جديدة".

وأضافت الصحيفة أن جرافات D9 هي "أحد الوسائل المطلوبة للقوات البرية"، التي تستخدم في تسوية مبان بالأرض في قطاع غزة، ما أدى إلى "انتقادات داخلية كبيرة في الولايات المتحدة ومظاهرات احتجاجية وضغط هائل على إدارة بايدن، التي استسلمت وجمدت نقل الجرافات منذ عدة أشهر".

وقال ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عشرات الجرافات من هذا النوع عملت بشكل مكثف في قطاع غزة منذ بداية الحرب وهي تحتاج إلى صيانة الآن، إلى جانب استخدام جرافات كهذه في الاجتياح البري في جنوب لبنان، حسبما نقلت عنهم الصحيفة.

وخلال العملية العسكرية الجارية في جباليا وشمال القطاع، تقدمت جرافات D9 أمام القوات الإسرائيلية بهدف إزالة ألغام ومنع انفجارها بالجنود.

وادعت الصحيفة أن تجميد صفقة الجرافات هذه تؤخر عملية إقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة بعرض كيلومتر بين القطاع ومنطقة النقب الغربي، من خلال تسوية "مئات المباني" بالأرض وتدمير أراض زراعية فلسطينية.

لكن الجيش الإسرائيلي يدعي وجود نقص في هذه الجرافات، وأنه يستبدل هذا النقص بتفجير المباني في القطاع بعبوات ناسفة وقصف من الجو.

وأفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة التي جمدت شحنة مؤلفة من 1300 قنبلة بزنة طن، قد نقلت نصفها إلى إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن المصادر الأمنية قولها إنه "ليس جميع المسؤولين الأمنيين الأميركيين إلى جانبنا بنسبة 100%، وإلى جانب زيادة الإدارة الأميركية للمساعدات بمليارات الدولارات وإرسال عشرات آلاف الذخائر والأسلحة المتنوعة إلى جيش الاحتلال، والتي بدونها كانت إسرائيل ستواجه خطرا كبيرا جدا، لا يزال المسؤولون الأمنيون الأميركيون يرفعون أمامنا 'بطاقات صفراء' على شكل هذه المقاطعة".

إلا أن الولايات المتحدة وافقت على زيادة عدد ناقلات الجند المدرعة من طراز "جي.إل.تي.في." من 300 إلى 1000 مركبة كهذه.