الرئيس يصل الرياض هذا المساء للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الرياض / PNN- قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية مازن غنيم، إن الرئيس محمود عباس يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، وذلك تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وتأتي القمة العربية الإسلامية غير العادية، لاتخاذ موقف حازم تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي الشنيعة بحق شعبنا الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للمقدسات في دولة فلسطين.
كما تأتي تأكيدا للتضامن العربي والإسلامي في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي في كل من فلسطين ولبنان، والدفع باتجاه حل عادل للقضية الفلسطينية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويرافق سيادته: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير
مازن غنيم.
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