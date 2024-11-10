Sunday, 10 November 2024 04:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس يصل الرياض هذا المساء للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة

11/10/2024 7:09:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرياض / PNN- قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية مازن غنيم، إن الرئيس محمود عباس يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، وذلك تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتأتي القمة العربية الإسلامية غير العادية، لاتخاذ موقف حازم تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي الشنيعة بحق شعبنا الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للمقدسات في دولة فلسطين.

كما تأتي تأكيدا للتضامن العربي والإسلامي في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي في كل من فلسطين ولبنان، والدفع باتجاه حل عادل للقضية الفلسطينية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويرافق سيادته: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير
مازن غنيم.

MENAFN10112024000205011050ID1108869598

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث