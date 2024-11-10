الرئيس يصل الرياض هذا المساء للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة

MENAFN - Palestine News ) الرياض / PNN- قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية مازن غنيم، إن الرئيس محمود عباس يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، وذلك تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتأتي القمة العربية الإسلامية غير العادية، لاتخاذ موقف حازم تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي الشنيعة بحق شعبنا الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للمقدسات في دولة فلسطين.

كما تأتي تأكيدا للتضامن العربي والإسلامي في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي في كل من فلسطين ولبنان، والدفع باتجاه حل عادل للقضية الفلسطينية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويرافق سيادته: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير

مازن غنيم.