Sunday, 10 November 2024 04:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اللواء النتشة: أبو عمار دفع حياته ثمنا لتمسكه بحقوق شعبنا العادلة

11/10/2024 7:09:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، إن الذكرى العشرين لاستشهاد الزعيم الخالد ياسر عرفات "أبو عمار" تعيد إلى الأذهان مواقف وطنية وتاريخية صلبة تمسك بها الراحل الكبير، ودفع ثمنها حياته.

وأضاف أن أبو عمار الذي امتاز بالصلابة وقت حاجتها وبالمرونة عندما تتطلب المرحلة ذلك، فرض القضية الفلسطينية كقضية سياسية من الطراز الأول وأخرجها من قالبها الإنساني التي وضعت به من قبل الغرب الذي زرع دولة الاحتلال على أنقاضنا.

وأكد أن أبو عمار يسكن في قلوب كل أبناء الشعب الفلسطيني فهو الزعيم والقائد الذي اختلف معه كثيرون لكنهم لم يختلفوا عليه، ومبادئ الزعيم الخالد باقية فينا إلى الأبد.

وقال إن الزعيم الخالد هو من أرسى قواعد الاشتباك السياسي والميداني في الحياة النضالية الفلسطينية كونه ثائرا بالدرجة الأولى وسياسيا بامتياز، وضع عدوه في الزاوية وعرى روايته المزعومة في كافة المحافل الدولية وعزز في المقابل مكانة القضية الفلسطينية على الصعد العالمي والعربي والإسلامي.

وشدد على أن أبو عمار حمل القضية الفلسطينية على كاهله، وجاب فيها كل بقاع الأرض رافعا شعار الحرية والاستقلال والعودة، مشيرا إلى أن الزعيم الخالد جعل من القدس بوصلته التي وجهت كل مساره السياسي.

MENAFN10112024000205011050ID1108869597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث