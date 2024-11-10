اللواء النتشة: أبو عمار دفع حياته ثمنا لتمسكه بحقوق شعبنا العادلة

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN- قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، إن الذكرى العشرين لاستشهاد الزعيم الخالد ياسر عرفات "أبو عمار" تعيد إلى الأذهان مواقف وطنية وتاريخية صلبة تمسك بها الراحل الكبير، ودفع ثمنها حياته.
وأضاف أن أبو عمار الذي امتاز بالصلابة وقت حاجتها وبالمرونة عندما تتطلب المرحلة ذلك، فرض القضية الفلسطينية كقضية سياسية من الطراز الأول وأخرجها من قالبها الإنساني التي وضعت به من قبل الغرب الذي زرع دولة الاحتلال على أنقاضنا.
وأكد أن أبو عمار يسكن في قلوب كل أبناء الشعب الفلسطيني فهو الزعيم والقائد الذي اختلف معه كثيرون لكنهم لم يختلفوا عليه، ومبادئ الزعيم الخالد باقية فينا إلى الأبد.
وقال إن الزعيم الخالد هو من أرسى قواعد الاشتباك السياسي والميداني في الحياة النضالية الفلسطينية كونه ثائرا بالدرجة الأولى وسياسيا بامتياز، وضع عدوه في الزاوية وعرى روايته المزعومة في كافة المحافل الدولية وعزز في المقابل مكانة القضية الفلسطينية على الصعد العالمي والعربي والإسلامي.
وشدد على أن أبو عمار حمل القضية الفلسطينية على كاهله، وجاب فيها كل بقاع الأرض رافعا شعار الحرية والاستقلال والعودة، مشيرا إلى أن الزعيم الخالد جعل من القدس بوصلته التي وجهت كل مساره السياسي.
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