اللواء النتشة: أبو عمار دفع حياته ثمنا لتمسكه بحقوق شعبنا العادلة

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN- قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، إن الذكرى العشرين لاستشهاد الزعيم الخالد ياسر عرفات "أبو عمار" تعيد إلى الأذهان مواقف وطنية وتاريخية صلبة تمسك بها الراحل الكبير، ودفع ثمنها حياته.

وأضاف أن أبو عمار الذي امتاز بالصلابة وقت حاجتها وبالمرونة عندما تتطلب المرحلة ذلك، فرض القضية الفلسطينية كقضية من الطراز الأول وأخرجها من قالبها الإنساني التي وضعت به من قبل الغرب الذي زرع دولة الاحتلال على أنقاضنا.

وأكد أن أبو عمار يسكن في قلوب كل أبناء الشعب الفلسطيني فهو الزعيم والقائد الذي اختلف معه كثيرون لكنهم لم يختلفوا عليه، ومبادئ الزعيم الخالد باقية فينا إلى الأبد.

وقال إن الزعيم الخالد هو من أرسى قواعد الاشتباك السياسي والميداني في الحياة النضالية الفلسطينية كونه ثائرا بالدرجة الأولى وسياسيا بامتياز، وضع عدوه في الزاوية وعرى روايته المزعومة في كافة المحافل الدولية وعزز في المقابل مكانة القضية الفلسطينية على الصعد العالمي والعربي والإسلامي.

وشدد على أن أبو عمار حمل القضية الفلسطينية على كاهله، وجاب فيها كل بقاع الأرض رافعا شعار الحرية والاستقلال والعودة، مشيرا إلى أن الزعيم الخالد جعل من القدس بوصلته التي وجهت كل مساره السياسي.