المنظمات الأهلية تختتم زيارتها لعدد من العواصم الأوروبية لحشد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- اختتمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، زيارة إلى عدد من العواصم والمدن الأوروبية بهدف حشد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية.

وأوضحت المنظمات الأهلية في بيان لها، اليوم الأحد، أن الزيارة شملت مدن: باريس، وستراسبورغ، وبروكسل، إذ نظمت عدة زيارات ميدانية واجتماعات مكثفة وواسعة على ضوء استمرار الحرب العدوانية على شعبنا.

ولفتت إلى أن هذه الاجتماعات أكدت أهمية حشد التأييد في أوروبا للعب دور أكبر في مناصرة شعبنا، والضغط على الحكومات الاوروبية لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة لوقف حرب الإبادة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات والإغاثات الإنسانية من جهة، والتحرك على المستوى القانوني لمساءلة دولة الاحتلال بما فيها فرض عقوبات دولية ووقف اتفاقيات التبادل التجاري معها من جهة أخرى، حتى تنصاع للقانون الدولي وتوقف عدوانها.

وأشارت، إلى أن وفد المنظمات الأهلية التقى كتلا برلمانية، وأعضاء ورؤساء لجان في البرلمان الأوروبي والبرلمان الفرنسي والبلجيكي، ومع وزارات الخارجية في البلدين، بالإضافة للقاءات مع العديد من الأحزاب السياسية، كما زار الوفد عددا من المؤسسات والنقابات العمالية وشبكات وائتلافات المجتمع المدني الأوروبي.

وركز الوفد خلال لقاءاته على أهمية التعاون والتشبيك والتنسيق المشترك بين جميع محبي العدل والسلام والقوى والتيارات الأوروبية كافة لفضح رواية الاحتلال الزائفة للوصول إلى وقف شامل للحرب على شعبنا، وتلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة من أغذية، وأدوية، وتأمين العلاج الطبي اللازم للمرضى والجرحى والسماح لهم بالسفر للخارج لتلقي العلاج، والتوقف على استهداف المنظومة الطبية والمؤسسات المدنية والدولية العاملة في القطاع.

كما تطرف الوفد، إلى قضية المعتقلين ومعاناتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما استعرض الوفد سياسة التضييق والاستهداف بحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من قبل دولة الاحتلال.

وتابع البيان، أنه من المقرر إطلاق العديد من الحملات والفعاليات في العديد من العواصم والمدن الاوروبية ودول العالم ضمن حملات مناصرة وضغط في فعاليات واسعة بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الجاري تشمل مظاهرات ومسيرات واسعة واعتصامات أمام سفارات دولة الاحتلال، وفي الميادين الرئيسية في العديد من المدن الاوروبية للمطالبة بحماية دولية لشعبنا ووقف الحرب التي تشنها دولة الاحتلال.

وضم الوفد ممثلين عن المؤسسات الأهلية التي تنضوي في إطار الشبكة، ومديرات ومدراء المؤسسات فيها، ونشطاء في الحملات وحقوقيين، ومؤسسات نسوية، ومختصين في مختلف مجالات العمل الأهلي الفلسطيني.