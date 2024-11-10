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قلق إسرائيلي من حظر توريد الأسلحة عقب تحذيرات من مجاعة شمالي غزة

11/10/2024 7:09:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - كشف إعلام إسرائيلي أمس السبت عن قلق تل أبيب من فرض عقوبات دولية عليها تشمل حظرا لتوريد الأسلحة، وذلك بعد تحذير تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من احتمال حدوث مجاعة شمالي قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر إسرائيلية -لم تسمها- قولها إن تل أبيب قلقة إزاء احتمال فرض عقوبات دولية قد تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على إسرائيل -والتي تشمل حظر توريد أسلحة- بعد صدور التقرير الأممي عن التدهور الخطير في توزيع الغذاء شمالي قطاع غزة نتيجة العملية العسكرية المستمرة هناك منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث إن تقارير المركز الدولي للأزمات تحظى بمصداقية عالية في الغرب.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يعلن المركز حالة مجاعة والدعوة لاتخاذ تدابير عاجلة في شمال غزة.

وأشارت إلى أن ذلك قد يدفع الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى إلى اتخاذ خطوات صارمة تجاه إسرائيل، خصوصا في ضوء تحذيرات سابقة من واشنطن بفرض حظر أسلحة إذا لم تحسّن إسرائيل الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأول أمس الجمعة، حذر تقرير للجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (فريق من كبار الخبراء الدوليين المستقلين في مجال الأمن الغذائي والتغذية) من وجود احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق بشمال غزة، في حين يواصل الاحتلال الإسرائيلي إبادة شمالي قطاع غزة.

وشدد التقرير على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير للغاية ويتدهور بسرعة، مطالبا بتحرك عاجل خلال الأيام القادمة "وليس خلال أسابيع".

وفي الأسابيع الماضية، بدأت أزمة حقيقة تلوح في وسط وجنوب قطاع غزة أيضا، بسبب نفاد الدقيق والمواد الأساسية من الأسواق ومنازل الفلسطينيين، واضطرارهم إلى استخدام الدقيق الفاسد لإطعام عائلاتهم، والبحث عن بدائل غير صحية.

ويعاني سكان غزة والشمال تحديدا من الجوع في ظل شح الغذاء والماء والدواء والوقود جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ بدء عمليتها البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما تسبب في وفاة عدد من الأطفال وكبار السن.

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