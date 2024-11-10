20 شهيدا بغارة إسرائيلية على قضاء جبيل شرقي لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- استشهد 20 شخصا، بينهم 3 أطفال، الأحد، بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة علمات قضاء جبيل شرقي لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على علمات في قضاء جبيل أدت إلى استشهاد 20 شخصا، بينهم 3 أطفال".

وأشار البيان إلى "إصابة 6 آخرين، فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "الغارة الإسرائيلية على علمات استهدفت منزلا، وهناك إصابات تعمل عناصر الدفاع المدني على نقلها إلى مستشفيات جبيل وكسروان".

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و136 شهيد و13 ألفا و979 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق أحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء السبت.