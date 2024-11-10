20 شهيدا بغارة إسرائيلية على قضاء جبيل شرقي لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- استشهد 20 شخصا، بينهم 3 أطفال، الأحد، بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة علمات قضاء جبيل شرقي لبنان.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على علمات في قضاء جبيل أدت إلى استشهاد 20 شخصا، بينهم 3 أطفال".
وأشار البيان إلى "إصابة 6 آخرين، فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة".
وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "الغارة الإسرائيلية على علمات استهدفت منزلا، وهناك إصابات تعمل عناصر الدفاع المدني على نقلها إلى مستشفيات جبيل وكسروان".
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و136 شهيد و13 ألفا و979 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق أحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء السبت.
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