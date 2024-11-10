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إصابة 3 جراء سقوط صاروخ من لبنان قرب نهاريا شمال إسرائيل

11/10/2024 7:09:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- أصيب 3 أشخاص الأحد، جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة قرب مدينة نهاريا بالجليل الغربي شمال إسرائيل.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "أصيب 3 أشخاص وجرى نقلهما للمستشفى جراء سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب نهاريا".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان تجاه نهاريا ومحيطها.

وتحدث في بيانه عن اعتراض بعض هذه الصواريخ فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة، دون تحديد عددها.

في سياق متصل، لحقت أضرار كبيرة، الأحد، بمبنى في مستوطنة "تل حاي" في إصبع الجليل شمال إسرائيل جراء إصابة مباشرة بصاروخ أُطلق من لبنان، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن صاروخا أصاب بشكل مباشر مبنى يضم قاعة الطعام في المنطقة الصناعية تل حاي التي تم إخلاؤها شمال كريات شمونة وخلف أضرارا جسيمة بها، وأسفر عن اندلاع حريق بالمكان.

ونشرت مقطع فيديو يكشف حجم الدمار الذي خلفه الصاروخ في قاعة الطعام بالكيبوتس.

وكانت بلدية "كريات شمونة" في إصبع الجليل قد أعلنت في بيان "رصد 8 صواريخ من لبنان وتم اعتراض بعضها وسقط بعضها في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات".

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