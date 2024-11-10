إصابة 3 جراء سقوط صاروخ من لبنان قرب نهاريا شمال إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- أصيب 3 أشخاص الأحد، جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة قرب مدينة نهاريا بالجليل الغربي شمال إسرائيل.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "أصيب 3 أشخاص وجرى نقلهما للمستشفى جراء سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب نهاريا".
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان تجاه نهاريا ومحيطها.
وتحدث في بيانه عن اعتراض بعض هذه الصواريخ فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة، دون تحديد عددها.
في سياق متصل، لحقت أضرار كبيرة، الأحد، بمبنى في مستوطنة "تل حاي" في إصبع الجليل شمال إسرائيل جراء إصابة مباشرة بصاروخ أُطلق من لبنان، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن صاروخا أصاب بشكل مباشر مبنى يضم قاعة الطعام في المنطقة الصناعية تل حاي التي تم إخلاؤها شمال كريات شمونة وخلف أضرارا جسيمة بها، وأسفر عن اندلاع حريق بالمكان.
ونشرت مقطع فيديو يكشف حجم الدمار الذي خلفه الصاروخ في قاعة الطعام بالكيبوتس.
وكانت بلدية "كريات شمونة" في إصبع الجليل قد أعلنت في بيان "رصد 8 صواريخ من لبنان وتم اعتراض بعضها وسقط بعضها في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات".
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