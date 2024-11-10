سفارة مملكة البحرين تشارك في حفل تنصيب عمدة الحي المالي لمدينة لندن

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- Akhbar Al Khaleej) شاركت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في فعاليات الاحتفال بتنصيب اللورد أليستر كينج العمدة الـ 696 للحي المالي لمدينة لندن (City of London)، بحضور أكثر من 7,000 شخص.
وقد تخلل الموكب عروضًا ومعزوفات من الفرقة الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية، عكست فيها التراث البحريني الأصيل وما تتمتع به مملكة البحرين من ثراء حضاري متنوع.
وبهذه المناسبة، أعرب اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن عن بالغ شكره وامتنانه للمشاركة البحرينية في هذا العرض السنوي التاريخي، كما أعرب عن تطلعه لتطوير مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين الصديقين، لاسيما وأن المملكتين تحظيان بمكانة متميزة في الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية العالمية.
حضر الحفل الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير المملكة لدى المملكة المتحدة، وحمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ودبلوماسيو البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين في لندن، وعدد من الطلبة البحرينيين الدارسين في المملكة المتحدة.
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