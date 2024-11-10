Sunday, 10 November 2024 04:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفارة مملكة البحرين تشارك في حفل تنصيب عمدة الحي المالي لمدينة لندن

11/10/2024 7:06:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في فعاليات الاحتفال بتنصيب اللورد أليستر كينج العمدة الـ 696 للحي المالي لمدينة لندن (City of London)، بحضور أكثر من 7,000 شخص.
وقد تخلل الموكب عروضًا ومعزوفات من الفرقة الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية، عكست فيها التراث البحريني الأصيل وما تتمتع به مملكة البحرين من ثراء حضاري متنوع.
وبهذه المناسبة، أعرب اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن عن بالغ شكره وامتنانه للمشاركة البحرينية في هذا العرض السنوي التاريخي، كما أعرب عن تطلعه لتطوير مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين الصديقين، لاسيما وأن المملكتين تحظيان بمكانة متميزة في الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية العالمية.
حضر الحفل الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير المملكة لدى المملكة المتحدة، وحمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ودبلوماسيو البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين في لندن، وعدد من الطلبة البحرينيين الدارسين في المملكة المتحدة.

MENAFN10112024000055011008ID1108869570

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث