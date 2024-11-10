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مطالب بإيجاد مبنى بديل للعيادات الخارجية لمستشفى النديم بمأدبا

11/10/2024 5:19:34 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تواجه العيادات الخارجية في مستشفى النديم الحكومي بمدينة مأدبا ضغطًا متزايدًا نتيجة الزيادة السكانية التي شهدتها المحافظة مما أدى إلى ازدحام ممرات المبنى وضيق مساحاته.

وقال عضو مجلس المحافظة أيمن أبو تينة إن غرف وصالات المبنى لم تعد تتسع للمراجعين بعد الزيادة الكبيرة في عدد سكان المحافظة منذ عقود مضت، علاوةً على استقبال المرضى من مناطق مجاورة لمأدبا مثل لواء الجيزة وناعور لقربها من مدينة مأدبا.

وأكد أبو تينة أنه لا توجد أماكن كافية لاستقبال المراجعين داخل المبنى، ولا يوجد أي متسع لأي إضافة أو تطوير على العيادات.

وقال المحامي أكثم حدادين إن نقل العيادات الخارجية إلى مبنى أوسع وملائم وبالقرب من مستشفى النديم أصبح ضرورة ملحة لخدمة صحية أفضل للمواطن، خاصةً أنه لا يوجد أي مستع لأي إضافة على المبنى الحالي، ولا أي مساحة لانتظار المراجعين.

وأضاف أن إيجاد مبنى بديل يمكّن عيادات الاختصاص من التوسع والقيام بمهامها، مع إيجاد متسع للأجهزة والمعدات الطبية المرافقة لهذه العيادات، وبما يعالج بشكل جذري حالة الضغط الشديد من المراجعين للمبنى القديم الحالي.

وقال مدير مستشفى النديم الحكومي بهاء الحلالمة إن المبنى الحالي مملوك لوزارة الصحة ويعمل منذ عام 1979، وتسببت الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة أعداد المشمولين بالتأمين الصحي في زيادة الضغط على عيادات الاختصاص، مؤكدًا أن إيجاد مبنى بديل وقريب من المستشفى على رأس أولويات وزارة الصحة.

وأضاف إن فرقًا متخصصة من الوزارة زارت الموقع وتبحث عن بدائل ومبنى ملائم للعيادات الخارجية، على أن يكون قريبًا من المستشفى لتخفيف العبء على المواطنين، آملًا أن يتم اختيار المبنى الجديد واستئجاره هذا العام 2024.

وبين أن عمليات تطوير العيادات الخارجية، وعددها 12 عيادة اختصاص، لم تتوقف حيث تم استحداث عيادات جديدة، وهي عيادات القلب والروماتيزم والغدد الصماء، وهذا سبب ضغطًا على مرافق العيادات، ولكنه في الوقت نفسه خفف معاناة المواطنين من مراجعة مستشفيات مركزية في العاصمة عمان.

وأوضح أنه تم رفد العيادات بأجهزة طبية جديدة مثل جهاز تخطيط الدماغ وجهاز لعيادة المسالك، وأجهزة ليزر للعيون، وجهاز تنظير للأنف والأذن والحنجرة.

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