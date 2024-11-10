مطالب بإيجاد مبنى بديل للعيادات الخارجية لمستشفى النديم بمأدبا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تواجه العيادات الخارجية في مستشفى
النديم الحكومي بمدينة مأدبا ضغطًا متزايدًا نتيجة الزيادة السكانية التي شهدتها المحافظة مما أدى إلى ازدحام ممرات المبنى وضيق مساحاته.
وقال عضو مجلس المحافظة أيمن أبو تينة إن غرف وصالات المبنى لم تعد تتسع للمراجعين بعد الزيادة الكبيرة في عدد سكان المحافظة منذ عقود مضت، علاوةً على استقبال المرضى من مناطق مجاورة لمأدبا مثل لواء الجيزة وناعور لقربها من مدينة مأدبا.
وأكد أبو تينة أنه لا توجد أماكن كافية لاستقبال المراجعين داخل المبنى، ولا يوجد أي متسع لأي إضافة أو تطوير على العيادات.
وقال المحامي أكثم حدادين إن نقل العيادات الخارجية إلى مبنى أوسع وملائم وبالقرب من مستشفى النديم أصبح ضرورة ملحة لخدمة صحية أفضل للمواطن، خاصةً أنه لا يوجد أي مستع لأي إضافة على المبنى الحالي، ولا أي مساحة لانتظار المراجعين.
وأضاف أن إيجاد مبنى بديل يمكّن عيادات الاختصاص من التوسع والقيام بمهامها، مع إيجاد متسع للأجهزة والمعدات الطبية المرافقة لهذه العيادات، وبما يعالج بشكل جذري حالة الضغط الشديد من المراجعين للمبنى القديم الحالي.
وقال مدير مستشفى النديم الحكومي بهاء الحلالمة إن المبنى الحالي مملوك لوزارة الصحة ويعمل منذ عام 1979، وتسببت الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة أعداد المشمولين بالتأمين الصحي في زيادة الضغط على عيادات الاختصاص، مؤكدًا أن إيجاد مبنى بديل وقريب من المستشفى على رأس أولويات وزارة الصحة.
وأضاف إن فرقًا متخصصة من الوزارة زارت الموقع وتبحث عن بدائل ومبنى ملائم للعيادات الخارجية، على أن يكون قريبًا من المستشفى لتخفيف العبء على المواطنين، آملًا أن يتم اختيار المبنى الجديد واستئجاره هذا العام 2024.
وبين أن عمليات تطوير العيادات الخارجية، وعددها 12 عيادة اختصاص، لم تتوقف حيث تم استحداث عيادات جديدة، وهي عيادات القلب والروماتيزم والغدد الصماء، وهذا سبب ضغطًا على مرافق العيادات، ولكنه في الوقت نفسه خفف معاناة المواطنين من مراجعة مستشفيات مركزية في العاصمة عمان.
وأوضح أنه تم رفد العيادات بأجهزة طبية جديدة مثل جهاز تخطيط الدماغ وجهاز لعيادة المسالك، وأجهزة ليزر للعيون، وجهاز تنظير للأنف والأذن والحنجرة.
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