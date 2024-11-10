صندوق المعونة: برامج تدريبية فعالة لتمكين الأسر اقتصاديا

قالت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، إن الصندوق يعمل على تعزيز مهارات وقدرات المنتفعين القادرين على العمل، من خلال برامج تدريب مهني فعالة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.



وأكدت خلال جلسة حوارية عقدت أخيرا، في محافظة اربد مع مجموعة من الأسر المنتفعة من المساعدات الشهرية، أن العمل والإنتاج هو الطريق المناسب لكسر حلقة الفقر.



وأشارت شنيكات، إلى تبني سياسات جديدة تتلاءم والظروف الصعبة التي تمر بها الأسر الفقيرة، من خلال التمكين الاقتصادي، موضحة أن الصندوق يقع على عاتقه أهمية توعية وتثقيف الأسر المتلقية للمساعدات النقدية حول جدوى تعديل أفكارها ومفاهيمها نحو البحث عن تدريب نوعي متخصص يؤهل أفرادها للحصول على عمل يرفع مستوى معيشتها ويساعدها على التحول من الاعتماد على المساعدات إلى العمل والإنتاج.



وبينت للمنتفعين، أن الصندوق سيتحمل جميع الكلف المالية المترتبة على تنفيذ البرامج التدريبية، بما في ذلك بدل المواصلات لتمكين المنتفعين من الوصول إلى أماكن التدريب، مؤكدة بأن الدخل الذي يحصلون عليه من فرص العمل لن يؤثر على استمرارية الانتفاع من المساعدات الشهرية لمدة عام كامل، ولمدة عامين لمشاريع التمويل الذاتي.



بدوره أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب القادري خلال حضوره اللقاء، دعم صندوق المعونة بهذه الأفكار الجديدة لإيجاد قناعات للأسر الفقيرة وتوعيتها في التوجه للعمل، مبينا أنه يتوفر في هذا القطاع 10 الآف فرصة عمل.



من جهته أشاد مدير مركز تصميم الألبسة حسان النسور، بالجهود التي يبذلها صندوق المعونة من أجل زيادة تمكين الأسر المنتفعة اقتصاديا، ما يحسن من مستوى معيشتها، مؤكدا جودة التدريب الذي ينفذه المركز للأسر المنتفعة، من خلال مدربين مؤهلين وذوي خبرة كبيرة، الأمر الذي سيعزز من فرص العمل لهم.



وزارت شنيكات، مصنع العرين الذي قام بتوفير 25 فرصة عمل لأفراد الأسر المنتفعة من برنامج التدريب داخل المنشآت، للاطمئنان على بيئة العمل ومدى توفر متطلبات الأمان الوظيفي، مؤكدة استمرارية حصول أسرهم على المساعدات الشهرية وعدم تأثرها خلال العام الأول من التحاقهم بالعمل.



وأثنت على الدور التنموي للمجتمعات المحلية والجمعيات الخيرية في مساندة صندوق المعونة في تحفيز الأسر الفقيرة، للاعتماد على العمل في زيادة دخلها المادي.-(بترا)