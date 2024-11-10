واردات كوريا الجنوبية من سيارات الديزل تنخفض 65% في 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن واردات كوريا الجنوبية من سيارات الديزل انخفضت بنسبة 65.1%، في أول عشرة أشهر من 2024، مع انخفاض حصتها فى السوق لأدنى مستوى منذ 20 عاما.
وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، وصل عدد واردات سيارات الديزل إلى 6.740 سيارة، بانخفاض 65.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.
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وفي شهر أكتوبر وحده، انخفض العدد بنسبة 58.7% على أساس سنوي ليصل إلى 643 سيارة.
وشكلت سيارات الديزل 3.1% من إجمالي السيارات المستوردة في الفترة من يناير إلى أكتوبر، وهو ما يمثل أصغر حصة سوقية منذ عام 2004.
وكانت حصة السوق المحلية من واردات الديزل في السوق المحلية قد بلغت ذروتها عند 69% في عام 2015، بعد أن تجاوزت نسبة 20% و30% في عامي 2009 و2011 على التوالي.
وأظهرت بيانات سابقة تراجع عدد السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل المسجلة في كوريا الجنوبية بنسبة 19.6% و56.7% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وتراجع عدد السيارات الكهربائية بنسبة 7.9% فقط، بينما قفز عدد السيارات الهجينة الجديدة بنسبة 27.6% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة.
المصدر:
MENAFN10112024000202011048ID1108869279
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