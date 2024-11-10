واردات كوريا الجنوبية من سيارات الديزل تنخفض 65% في 10 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن واردات كوريا الجنوبية من سيارات الديزل انخفضت بنسبة 65.1%، في أول عشرة أشهر من 2024، مع انخفاض حصتها فى السوق لأدنى مستوى منذ 20 عاما.

وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، وصل عدد واردات سيارات الديزل إلى 6.740 سيارة، بانخفاض 65.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

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وفي شهر أكتوبر وحده، انخفض العدد بنسبة 58.7% على أساس سنوي ليصل إلى 643 سيارة.

وشكلت سيارات الديزل 3.1% من إجمالي السيارات المستوردة في الفترة من يناير إلى أكتوبر، وهو ما يمثل أصغر حصة سوقية منذ عام 2004.

وكانت حصة السوق المحلية من واردات الديزل في السوق المحلية قد بلغت ذروتها عند 69% في عام 2015، بعد أن تجاوزت نسبة 20% و30% في عامي 2009 و2011 على التوالي.

وأظهرت بيانات سابقة تراجع عدد السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل المسجلة في كوريا الجنوبية بنسبة 19.6% و56.7% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وتراجع عدد السيارات الكهربائية بنسبة 7.9% فقط، بينما قفز عدد السيارات الهجينة الجديدة بنسبة 27.6% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة.

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