وزير التموين: استقرار الأسعار بالأسواق عبر توفير السلع وتشديد الرقابة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تقوم بطرح السلع الاستراتيجية؛ وفي مقدمتها بيض المائدة، بالمجمعات الاستهلاكية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد وزير التموين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن استراتيجية الوزارة تقوم على توفير السلع بالأسواق مع تشديد الرقابة على منافذ البيع للحفاظ على استقرار الأسعار.
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وأوضح أن الوزارة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها لتوفير السلع الغذائية، سواء من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو بالتعاون مع القطاع الخاص. وزير التموين: تطبيق نظام حوكمة شامل لإدارة البطاقات التموينية
وأشار إلى قيام الوزارة باستيراد بيض مائدة مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلية، وعرضه بسعر مناسب للمواطنين، بـ150 جنيها لطبق البيض.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن استمرار طرح بيض المائدة المستورد والمحلي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق.
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