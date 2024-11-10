وزير التموين: استقرار الأسعار بالأسواق عبر توفير السلع وتشديد الرقابة

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تقوم بطرح السلع الاستراتيجية؛ وفي مقدمتها بيض المائدة، بالمجمعات الاستهلاكية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكد وزير التموين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن استراتيجية الوزارة تقوم على توفير السلع بالأسواق مع تشديد الرقابة على منافذ البيع للحفاظ على استقرار الأسعار.

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وأوضح أن الوزارة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها لتوفير السلع الغذائية، سواء من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى قيام الوزارة باستيراد بيض مائدة مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلية، وعرضه بسعر مناسب للمواطنين، بـ150 جنيها لطبق البيض.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن استمرار طرح بيض المائدة المستورد والمحلي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق.