غارات أميركية على صنعاء وعمران وسفينة تغير مسارها قرب عدن

MENAFN - Palestine News ) صنعاء / PNN - ذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون في اليمن، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران ومناطق أخرى.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين وسكان إن نحو 9 غارات استهدفت صنعاء وضواحيها ومحافظة عمران.

بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن مقاتلات أميركية شنت غارات جوية عدة ليلة الأحد على ما قالت إنها منشآت تخزين أسلحة متطورة تابعة للحوثيين.

وقال مسؤول دفاعي أميركي إن الأسلحة كانت تستخدم لمهاجمة سفن عسكرية ومدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

والجمعة، أعلن الحوثيون إسقاط مسيرة أميركية من نوع "إم كيو-9" بصاروخ، أثناء قيامها بأعمال وصفتها بالعدائية في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء يوم الجمعة.

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من جهة أخرى، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان، إن سفينة تجارية تبحر قرب اليمن تلقت أمرا بتغيير مسارها على بعد نحو 57 ميلا بحريا جنوب غربي عدن من قبل جهة وصفت نفسها بأنها السلطات اليمنية.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

وتسببت الهجمات في تعطيل التجارة العالمية، إذ اضطر ملاك السفن لإعادة توجيهها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس عبر مسار طويل حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.



