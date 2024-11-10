خلل فني يعطل العمليات في العديد من محطات الوقود في إيران

(MENAFN
) أدى "عطل تقني" إلى تعطل العمليات في العديد من محطات الوقود في إيران، مع وجود مخاوف من أن يكون هجوم سيبراني وراء هذا العطل. أكد رضا نواف، المتحدث الرسمي والرئيس التنفيذي لشركة توزيع منتجات النفط الوطنية، أن أجزاء كبيرة من محطات الوقود في إيران توقفت عن العمل بسبب هذه المشكلة.
وأوضح نواف في تصريح للتلفزيون الإيراني أن العطل كان نتيجة "مشكلة تقنية تتعلق بنظام الدفع"، مما أدى إلى توقف عدد كبير من محطات الوقود عن الخدمة. وأكد أن هناك جهودًا جارية لحل هذه المشكلة التقنية.
من جانبه، أضاف متحدث باسم شركة توزيع منتجات النفط أن أكثر من 60 بالمئة من محطات الوقود في البلاد لا تعاني من أي مشاكل. وأشار إلى أن العطل كان ناتجًا عن مشاكل في بطاقات الدفع الإلكترونية لبعض البنوك، وأكد أن العمل جارٍ على إصلاح هذا العطل.
وكالة أنباء الطلاب الإيرانية (إسنا) توقعت أن يكون ما حدث نتيجة هجوم سيبراني على أنظمة محطات الوقود. من جانبها، أعلنت بنك ملت، أحد أكبر البنوك في إيران، في بيان لها أنها قد حلت مشكلة دفع أسعار الوقود في محطات الوقود عبر البلاد. وأكد البنك الإيراني أنه "بجهود الخبراء والمتخصصين في البنك، تم حل المشكلة التقنية التي حدثت في أنظمة دفع أسعار الوقود الإلكترونية، وعادت الأنظمة المذكورة لتقديم خدماتها للعملاء".
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