بنك السودان المركزي يغير العملة الورقية للبلاد

(MENAFN
) أعلن بنك السودان المركزي يوم السبت عن عزمه تغيير العملة الورقية في البلاد، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد تعطل العمليات المصرفية في حوالي 70 بالمئة من المناطق. وكشف البنك في بيان له أنه سيقوم بإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة ألف جنيه في الفترة القادمة، حيث قدم تفاصيل حول المواصفات الخاصة بالورقة الجديدة من حيث الألوان والعلامات الأمنية التي ستتضمنها.
ورغم التغييرات التي ستطرأ، أكد البنك أن البنوك التجارية ستظل مستمرة في قبول الأوراق النقدية من فئة الألف جنيه والخمسمائة جنيه من المواطنين، حيث سيتم إيداع هذه الأوراق في الحسابات المصرفية وتخزينها من قبل البنوك. وستتيح هذه العملية للمواطنين استخدام أرصدتهم من خلال طرق الدفع المختلفة المتاحة.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية ستسهل عملية فتح الحسابات للمواطنين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، وذلك بهدف تمكينهم من إيداع العملات الجديدة من فئة الألف جنيه والخمسمائة جنيه بالإضافة إلى فئات أخرى أصغر، مما سيمنحهم فرصة الاستفادة من الخدمات المصرفية المختلفة، بما في ذلك خدمات الدفع الإلكتروني.
كما ذكر البنك المركزي أنه سيعلن في وقت لاحق عن الموعد المحدد لإيقاف التعامل بالإصدارات الحالية من أوراق الألف جنيه والخمسمائة جنيه، حيث ستصبح هذه الأوراق غير قابلة للتداول وتعتبر غير صالحة للاستخدام في المعاملات المالية.
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