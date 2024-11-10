تقرير مدعوم من الأمم المتحدة يحذر من أن شمال غزة على حافة المجاعة

(MENAFN
) حذر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة من أن شمال غزة على حافة المجاعة، نتيجة التصعيد الكبير في القصف الجوي، واستمرار الاشتباكات، والتوقف شبه التام للمساعدات الغذائية, وقد تفاقمت الأوضاع بشكل كبير على مدار العام الماضي، مع ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين وانهيار الخدمات الأساسية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر, وقال حسام أبو صافية، مدير مستشفى كمال عدوان، إن العديد من الجرحى الفلسطينيين في بيت لاهيا يموتون بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية والأطباء المتخصصين، وهو نتيجة مباشرة للصراع المستمر.
كما قد قدر "لجنة تقييم المجاعة" أن خطر المجاعة أصبح "وشيكًا وكبيرًا"، مع تدهور سريع في الأوضاع, وأشارت التوقعات إلى أن 345,000 شخص - أي حوالي 16بالمئة من سكان غزة - سيواجهون انعدامًا خطيرًا للأمن الغذائي بحلول أوائل عام 2025، وهي حالة تُصنف في "المرحلة الخامسة" من مقياس المجاعة، التي تتميز بسوء التغذية الواسع والموت والمجاعة الشديدة, ومنذ ذلك التقرير، تدهورت الأوضاع في شمال غزة بشكل أكبر، مع تقليص المساعدات الغذائية، وتدمير خدمات الصرف الصحي، وارتفاع الوفيات نتيجة سوء التغذية والأمراض.
ومنذ السادس من أكتوبر، تصاعدت الهجمات الجوية والبرية من القوات الإسرائيلية على شمال غزة، وخاصة في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، بحجة استهداف مقاتلي حماس, وفي الوقت نفسه، أصبح الوصول إلى الغذاء نادرًا، مع ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية في السوق السوداء، حيث ارتفعت أسعار الغاز المنزلي بنسبة أكثر من 2600بالمئة، والديزل بنسبة 1315بالمئة، والخشب بنسبة 250بالمئة.
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