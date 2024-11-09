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احتجاجات في إقليم فالنسيا الإسباني تطالب باستقالة رئيسه عقب الفيضانات

11/9/2024 11:33:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 9 - 11 (كونا) -- قال التلفزيون الإسباني اليوم السبت إن مظاهرة حاشدة خرجت في مدينة (فالنسيا) للاحتجاج على إدارة رئيس الإقليم ذات الحكم المستقل كارلوس مازون للعاصفة (دانا) التي تسببت بمقتل 223 شخصا والمطالبة باستقالته.
وأضاف التلفزيون أن آلاف المحتجين خرجوا في مظاهرة دعت إليها منظمات المجتمع المدني وانتهت أمام مبنى البلدية في مدينة (فالنسيا) عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم ذاته شرقي إسبانيا.
وأوضح أن المشاركين في المسيرة وقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الفيضانات التي ضربت المنطقة في 29 من شهر أكتوبر الماضي كما حملوا لافتتات تحمل شعار "مازون" "نريد استقالتك" و "أياديك ملطخة بالطين وملطخة بالدماء" فيما رددوا هتافات ضده وضد إدارته للعاصفة.
وقال التلفزيون إن قرابة 300 شخص تظاهروا أيضا في ساحة (بلازا ديل سول) المركزية في العاصمة (مدريد) تضامنا مع سكان فالنسيا والمطالبة أيضا باستقالة رئيس الإقليم.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الفيضانات تسببت في مقتل 223 شخصا معظمهم في (فالنسيا) في الوقت الذي يستمر فيه البحث عن 50 شخص في عداد المفقودين.
وقالت وزارة الدفاع الإسبانية أمس الجمعة إن 8474 جنديا إسبانيا سيواصلون العمل في (فالنسيا) حتى النهاية لمواصلة البحث عن المفقودين والمساعدة في رفع الأنقاض وتنظيف البلدات والطرقات ودعم السكان المتضررين.
وتسببت العاصفة بأضرار مادية جسيمة وخسائر كبيرة ما دفع الحكومة الإسبانية إلى الإعلان عن حزمة مساعدات بقمية 6ر10 مليار يورو (34ر11 مليار دولار) لمساعدة المتضررين من الفيضانات وإعادة الاعمار والنهوض من جديد بالخدمات العامة. (النهاية)

ه ن د / م ن ف



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