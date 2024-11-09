احتجاجات في إقليم فالنسيا الإسباني تطالب باستقالة رئيسه عقب الفيضانات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 9 - 11 (كونا) -- قال التلفزيون الإسباني اليوم السبت إن مظاهرة حاشدة خرجت في مدينة (فالنسيا) للاحتجاج على إدارة رئيس الإقليم ذات الحكم المستقل كارلوس مازون للعاصفة (دانا) التي تسببت بمقتل 223 شخصا والمطالبة باستقالته.
وأضاف التلفزيون أن آلاف المحتجين خرجوا في مظاهرة دعت إليها منظمات المجتمع المدني وانتهت أمام مبنى البلدية في مدينة (فالنسيا) عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم ذاته شرقي إسبانيا.
وأوضح أن المشاركين في المسيرة وقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الفيضانات التي ضربت المنطقة في 29 من شهر أكتوبر الماضي كما حملوا لافتتات تحمل شعار "مازون" "نريد استقالتك" و "أياديك ملطخة بالطين وملطخة بالدماء" فيما رددوا هتافات ضده وضد إدارته للعاصفة.
وقال التلفزيون إن قرابة 300 شخص تظاهروا أيضا في ساحة (بلازا ديل سول) المركزية في العاصمة (مدريد) تضامنا مع سكان فالنسيا والمطالبة أيضا باستقالة رئيس الإقليم.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الفيضانات تسببت في مقتل 223 شخصا معظمهم في (فالنسيا) في الوقت الذي يستمر فيه البحث عن 50 شخص في عداد المفقودين.
وقالت وزارة الدفاع الإسبانية أمس الجمعة إن 8474 جنديا إسبانيا سيواصلون العمل في (فالنسيا) حتى النهاية لمواصلة البحث عن المفقودين والمساعدة في رفع الأنقاض وتنظيف البلدات والطرقات ودعم السكان المتضررين.
وتسببت العاصفة بأضرار مادية جسيمة وخسائر كبيرة ما دفع الحكومة الإسبانية إلى الإعلان عن حزمة مساعدات بقمية 6ر10 مليار يورو (34ر11 مليار دولار) لمساعدة المتضررين من الفيضانات وإعادة الاعمار والنهوض من جديد بالخدمات العامة. (النهاية)
ه ن د / م ن ف
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