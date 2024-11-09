بنفت تطلق حملة توعية عن التقييم الائتماني من مركز البحرين للمعلومات الائتمانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قيام‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬بإطلاق‭ ‬حملة‭ ‬توعية‭ ‬شاملة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬والتقارير‭ ‬الائتمانية،‭ ‬بما‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الخيارات‭ ‬الأنسب‭ ‬والقرارات‭ ‬المالية‭ ‬المدروسة‭. ‬

سوف‭ ‬تركز‭ ‬حملة‭ ‬بنفت‭ ‬على‭ ‬التعريف‭ ‬بالتقييم‭ ‬الائتماني‭ ‬وإلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مزاياه،‭ ‬كما‭ ‬تستهدف‭ ‬تزويد‭ ‬المستخدمين‭ ‬بالمعرفة‭ ‬التي‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مالية‭ ‬مدروسة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توضيح‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬التقييم‭ ‬الائتماني‭ ‬ومزايا‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬ائتماني‭ ‬جيد‭. ‬وستعتمد‭ ‬الحملة‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬التفاعلية‭ ‬وقياس‭ ‬النتائج،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬نجاحًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬ومساعدة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬تفهم‭ ‬وضعهم‭ ‬الائتماني‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬

سيتم‭ ‬ترويج‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الوسائل‭ ‬الرقمية‭ ‬والتقليدية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفيديوهات‭ ‬والمنشورات‭ ‬التعليمية‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتوفير‭ ‬المعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬عن‭ ‬التقييم‭ ‬الائتماني‭ ‬وكيفية‭ ‬تحسين‭ ‬الملاءة‭ ‬الائتمانية‭. ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التوعية‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭. ‬

وقد‭ ‬عبّرت‭ ‬الآنسة‭ ‬حصة‭ ‬حسين،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ - ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تعكس‭ ‬جهود‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬تضافر‭ ‬جهودنا‭ ‬يمكننا‭ ‬تزويد‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بالمعلومات‭ ‬والأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مالية‭ ‬مدروسة‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬فهمهم‭ ‬للمعلومات‭ ‬والتقارير‭ ‬الائتمانية،‭ ‬يمكنهم‭ ‬إدارة‭ ‬شؤونهم‭ ‬المالية‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬وتسهيل‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬القروض،‭ ‬والبطاقات‭ ‬الائتمانية،‭ ‬والتسهيلات‭ ‬الائتمانية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحسين‭ ‬راحتهم‭ ‬المالية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وجهوده‭ ‬الدؤوبة‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬بحريني‭ ‬يتميز‭ ‬بالمرونة‭ ‬المالية‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بتعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬وتمكين‭ ‬الأفراد،‭ ‬تفخر‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬بتقديم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬لحملة‭ ‬التوعية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تزويد‭ ‬الجمهور‭ ‬العام‭ ‬بالأدوات‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬لإدارة‭ ‬شؤونهم‭ ‬المالية‭ ‬والائتمانية‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الأساس‭ ‬الراسخ‭ ‬لجهود‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬المتواصلة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالثقافة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬