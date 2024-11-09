Sunday, 10 November 2024 08:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنفت تطلق حملة توعية عن التقييم الائتماني من مركز البحرين للمعلومات الائتمانية

11/9/2024 11:33:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قيام‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬بإطلاق‭ ‬حملة‭ ‬توعية‭ ‬شاملة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬والتقارير‭ ‬الائتمانية،‭ ‬بما‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الخيارات‭ ‬الأنسب‭ ‬والقرارات‭ ‬المالية‭ ‬المدروسة‭. ‬

سوف‭ ‬تركز‭ ‬حملة‭ ‬بنفت‭ ‬على‭ ‬التعريف‭ ‬بالتقييم‭ ‬الائتماني‭ ‬وإلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مزاياه،‭ ‬كما‭ ‬تستهدف‭ ‬تزويد‭ ‬المستخدمين‭ ‬بالمعرفة‭ ‬التي‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مالية‭ ‬مدروسة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توضيح‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬التقييم‭ ‬الائتماني‭ ‬ومزايا‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬ائتماني‭ ‬جيد‭. ‬وستعتمد‭ ‬الحملة‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬التفاعلية‭ ‬وقياس‭ ‬النتائج،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬نجاحًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬ومساعدة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬تفهم‭ ‬وضعهم‭ ‬الائتماني‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬

سيتم‭ ‬ترويج‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الوسائل‭ ‬الرقمية‭ ‬والتقليدية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفيديوهات‭ ‬والمنشورات‭ ‬التعليمية‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتوفير‭ ‬المعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬عن‭ ‬التقييم‭ ‬الائتماني‭ ‬وكيفية‭ ‬تحسين‭ ‬الملاءة‭ ‬الائتمانية‭. ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التوعية‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭. ‬

وقد‭ ‬عبّرت‭ ‬الآنسة‭ ‬حصة‭ ‬حسين،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ - ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تعكس‭ ‬جهود‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬تضافر‭ ‬جهودنا‭ ‬يمكننا‭ ‬تزويد‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بالمعلومات‭ ‬والأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مالية‭ ‬مدروسة‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬فهمهم‭ ‬للمعلومات‭ ‬والتقارير‭ ‬الائتمانية،‭ ‬يمكنهم‭ ‬إدارة‭ ‬شؤونهم‭ ‬المالية‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬وتسهيل‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬القروض،‭ ‬والبطاقات‭ ‬الائتمانية،‭ ‬والتسهيلات‭ ‬الائتمانية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحسين‭ ‬راحتهم‭ ‬المالية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وجهوده‭ ‬الدؤوبة‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬بحريني‭ ‬يتميز‭ ‬بالمرونة‭ ‬المالية‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بتعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬وتمكين‭ ‬الأفراد،‭ ‬تفخر‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬بتقديم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬لحملة‭ ‬التوعية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تزويد‭ ‬الجمهور‭ ‬العام‭ ‬بالأدوات‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬لإدارة‭ ‬شؤونهم‭ ‬المالية‭ ‬والائتمانية‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الأساس‭ ‬الراسخ‭ ‬لجهود‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬المتواصلة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالثقافة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬

MENAFN09112024000055011008ID1108868928

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث