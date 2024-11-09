بنفت تطلق حملة توعية عن التقييم الائتماني من مركز البحرين للمعلومات الائتمانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، قيام مركز البحرين للمعلومات الائتمانية بإطلاق حملة توعية شاملة، وذلك بهدف توفير رؤية واضحة للمواطنين والمقيمين عن المعلومات والتقارير الائتمانية، بما يساعدهم على تحديد الخيارات الأنسب والقرارات المالية المدروسة.
سوف تركز حملة بنفت على التعريف بالتقييم الائتماني وإلقاء الضوء على مزاياه، كما تستهدف تزويد المستخدمين بالمعرفة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وذلك من خلال توضيح ما هو التقييم الائتماني ومزايا المحافظة على مركز ائتماني جيد. وستعتمد الحملة على المبادرات التفاعلية وقياس النتائج، بما يحقق نجاحًا ملموسًا في تعزيز الوعي ومساعدة أفراد المجتمع على تفهم وضعهم الائتماني بشكل أكثر فاعلية في المستقبل.
سيتم ترويج الحملة من خلال عدد من القنوات التي تشمل الوسائل الرقمية والتقليدية، حيث سيتم عرض سلسلة من الفيديوهات والمنشورات التعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتوفير المعلومات اللازمة عن التقييم الائتماني وكيفية تحسين الملاءة الائتمانية. هذا بالإضافة الى التوعية عبر تطبيق بنفت بي.
وقد عبّرت الآنسة حصة حسين، المدير العام المساعد - مركز البحرين للمعلومات الائتمانية عن أهمية هذه المبادرة قائلة: «هذه الحملة تعكس جهود شركة بنفت المتواصلة لتعزيز الثقافة المالية في البحرين. فمن خلال تضافر جهودنا يمكننا تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة. فمن خلال فهمهم للمعلومات والتقارير الائتمانية، يمكنهم إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل، وتسهيل حصولهم على القروض، والبطاقات الائتمانية، والتسهيلات الائتمانية، ومن ثم تحسين راحتهم المالية بشكل عام، وذلك بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمصرف البحرين المركزي، وجهوده الدؤوبة نحو بناء مجتمع بحريني يتميز بالمرونة المالية.
وفي إطار التزامها الراسخ بتعزيز الثقافة المالية وتمكين الأفراد، تفخر شركة بنفت بتقديم كل الدعم لحملة التوعية الصادرة من مركز البحرين للمعلومات الائتمانية والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تزويد الجمهور العام بالأدوات والمعرفة اللازمة لإدارة شؤونهم المالية والائتمانية. وتمثل هذه الحملة الأساس الراسخ لجهود شركة بنفت المتواصلة الرامية إلى الارتقاء بالثقافة المالية في جميع أنحاء المملكة.
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