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العيسوي: تنفيذ المبادرات الملكية يتم وفقا لحاجة كل محافظة وأولوياتها

11/9/2024 11:31:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إربد - افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، أمس، في محافظة إربد، حديقة منطقة دوقرا، التي نفذت بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظة.
كما تفقد العيسوي مشاريع مبادرات ملكية، يجري تنفيذها حاليا في المحافظة، في سياق المبادرات الملكية، شملت مشروع النزل البيئي في محمية اليرموك ومشروع القاعات متعددة الأغراض (معرض المنتجات الريفية)، التابع لمؤسسة إعمار إربد.
وخلال افتتاح حديقة منطقة دوقرا، التابعة لبلدية غرب إربد، جال العيسوي، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم والمدير التنفيذي لمراكز زها الثقافية رانيه صبيح، ورئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، في مرافق الحديقة التي تم تنفيذها في سياق المبادرات الملكية، بالتعاون مع مركز زها الثقافي، لخدمة أهالي المنطقة والمجتمع المحلي.
وتشكل الحديقة متنفسا للأهالي من مختلف الإعمار، إذ إنها تشمل مسطحات خضراء وأشجار، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، ومرافق صحية وترفيهية، وأماكن للألعاب الرملية والمطاطية، ذات مواصفات عالمية، لخدمة العائلات والأطفال، ومظلات وأرصفة، وتزويدها بمستلزماتها من الأثاث.
ويأتي إنشاء الحديقة، والتي تقام على مساحة (3) دونمات، ضمن سلسلة عشرات الحدائق، التي أنشئت بتوجيهات ملكية في مختلف محافظات المملكة، وأخرى تم تأهيلها، وتحتوي على مراكز لتدريب أفراد المجتمع المحلي، ورعاية الأطفال، وتنمية مواهبهم واحتضانهم وتنمية قدراتهم الإبداعية وتنمية التفكير الإيجابي لديهم.
وفي منطقة أم قيس، تفقد العيسوي مشروع النزل البيئي، الذي ينفذ في محمية اليرموك، ويشتمل على 20 شاليه، ومبنى ضيافة يحتوي على 10 غرف فندقية، ومبنى للزوار، لتعزيز وتنشيط الحركة السياحية الداخلية، وجذب السياح والزوار العرب والأجانب، بالإضافة إلى مبنى المطعم والخدمات، ومسارات سياحية، وترسات تتمتع باطلالات بانورامية على المحمية.
وخلال الجولة التفقدية، استمع العيسوي، بحضور المحافظ العتوم ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر، وبني هاني ورئيس بلدية خالد بن الوليد يوسف محامدة ، إلى شرح من القائمين على المشروع، الذي ينفذ بالتعاون مع الجمعية.
واطلع العيسوي، خلال الجولة، على مراحل سير العمل في تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز، التي بلغت 65 بالمائة، وستدير المشروع، الذي يتميز بإطلالات رائعة بين أحضان الطبيعة، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، حيث سيسهم النزل البيئي في تعزيز البعد التنموي وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة.
ويولي جلالة الملك اهتماماً بضرورة النهوض بالقطاع السياحي، باعتباره أحد معززات وروافد الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق وإنشاء مشاريع سياحية تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية والنهوض بواقع البنى التحتية للمواقع السياحية.
وفي منطقة قصبة إربد، تفقد العيسوي، بحضور المحافظ ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، مراحل سير تنفيذ مشروع القاعات متعددة الأغراض (معرض المنتجات الريفية)، الذي يتبع لمؤسسة إعمار إربد.
واستمع العيسوي إلى إيجاز، قدمه المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس منذر البطاينة، الذي أوضح أن المشروع، المقام على مساحة 4 دونمات ونصف، يهدف إلى توفير مكان دائم لعرض المنتجات الزراعية والريفية ومنتجات الأسر البيتية والجمعيات الخيرية، ضمن بيئة وظروف مناسبة لعرض المنتجات الموسمية وآمنة للتسوق (زراعية، ريفية، منزلية)، إلى جانب توفير أماكن لاحتضان الأنشطة والفعاليات الثقافية.
وبين أن المشروع يتكون من مبنى يقام على مساحة اربعة دونمات ونصف، ويضم قاعات وصالات عرض يتم فيها اقامة المعارض الشعبية الموسمية، وصالات لإقامة المعارض الفنية والثقافية.
وفي نهاية الجولة، تفقد العيسوي حدائق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في مدينة إربد، التي تم تنفيذها بتوجيهات ملكية، في سياق المبادرات الملكية، وافتتحها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد عام 2015.
يشار إلى أن حدائق الملك عبدالله الثاني تقام على مساحة تقدر بنحو 178 دونما، وهي متنفس ترفيهي ورياضي وثقافي لأهالي المحافظة ومناطق الشمال بشكل عام.
وفي تصريحات صحفية قال العيسوي إن المبادرات الملكية، التي يطلقها جلالة الملك، تستهدف توفير العيش الكريم للمواطن، وتحسين ظروفه الاقتصادية، وتقديم خدمات نوعية له، بما يجسد توجيهات جلالته، في توزيع مكاسب وعوائد التنمية بعدالة، على جميع مناطق المملكة، ويسهم في دفع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى حياة الفئات المستهدفة.
وأضاف أن محافظة إربد، كما باقي المحافظات، حظيت، بالعديد من مشاريع المبادرات الملكية، مؤكدا أن هذه المبادرات، بتوجيهات من جلالة الملك، مستمرة، ويتم تنفيذها حسب حاجة وأولوية المحافظة.
وأشار العيسوي إلى أن تنفيذ المبادرات الملكية، يتم بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.-(بترا)

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