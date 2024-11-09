23 ألف مريض قلب في المملكة 51% منهم بمكة

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت مكة المكرمة 51% من مرضى القلب خلال العام الماضي، وفاقت بلاغات مرضى القلب بقية مناطق المملكة، التي بلغت 11.543 بلاغا، فيما سجلت منطقة عسير 1852 بلاغا، التي تصدرت معها مناطق الجنوب بـ65%، تليها جازان ثانيا بـ21%، ونجران ثالثا بـ8%، والباحة رابعا بـ5% على مستوى مرضى القلب بالجنوب.
22.5 ألف مريض
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي تسجيل 22.598 بلاغا لمرضى القلب، التي تمت مباشرتها، ومعالجة الحالات المرضية، ونقلها إلى مستشفيات مناطق المملكة، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من مرضى القلب، حيث بلغ إجمالي مرضى القلب في مكة المكرمة 11.543 مريضا بـ51%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 3181 مريضا بالقلب بـ14%، والمدينة المنورة ثالثا، بإجمالي 2345 مريضا بالقلب بـ10.37%، والمنطقة الشرقية رابعا، بإجمالي 2317 مريضا بالقلب بـ10.25%، وعسير خامسا، بإجمالي 1211 مريضا بالقلب بـ5%، والقصيم سادسا، بإجمالي 610 مرضى بالقلب بـ3%.
الأقل بلاغات
تصدرت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة بلاغات مرضى القلب، حيث بلغ إجمالي مرضى القلب 99 مريضا بـ0.43%، وحلت الجوف ثانيا، بإجمالي 137 مريضا بالقلب بـ0.60%، وحائل ثالثا، بإجمالي 140 مريضا بالقلب بـ0.61%، والحدود الشمالية رابعا، بإجمالي 141 مريضا بالقلب بـ0.62%، ونجران خامسا، بإجمالي 147 مريضا بالقلب بـ0.65%، وتبوك سادسا، بإجمالي 332 مريضا بالقلب بـ1.46%.
مناطق الجنوب
تصدرت منطقة عسير مناطق الجنوب كأكثر بلاغات مرضى القلب، حيث بلغ إجمالي مرضى القلب 1852 مريضا بالقلب، منهم 1211 مريضا بالقلب في عسير بـ65%، وحلت منطقة جازان ثانيا، بإجمالي 395 مريضا بالقلب بـ21%، ونجران ثالثا، بإجمالي 147 مريضا بـ8%، والباحة رابعا على مستوى الجنوب، بإجمالي 99 مريضا بالقلب بـ5%.
MENAFN09112024000089011017ID1108868880
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.