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23 ألف مريض قلب في المملكة 51% منهم بمكة

11/9/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مكة المكرمة 51% من مرضى القلب خلال العام الماضي، وفاقت بلاغات مرضى القلب بقية مناطق المملكة، التي بلغت 11.543 بلاغا، فيما سجلت منطقة عسير 1852 بلاغا، التي تصدرت معها مناطق الجنوب بـ65%، تليها جازان ثانيا بـ21%، ونجران ثالثا بـ8%، والباحة رابعا بـ5% على مستوى مرضى القلب بالجنوب.
22.5 ألف مريض
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي تسجيل 22.598 بلاغا لمرضى القلب، التي تمت مباشرتها، ومعالجة الحالات المرضية، ونقلها إلى مستشفيات مناطق المملكة، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من مرضى القلب، حيث بلغ إجمالي مرضى القلب في مكة المكرمة 11.543 مريضا بـ51%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 3181 مريضا بالقلب بـ14%، والمدينة المنورة ثالثا، بإجمالي 2345 مريضا بالقلب بـ10.37%، والمنطقة الشرقية رابعا، بإجمالي 2317 مريضا بالقلب بـ10.25%، وعسير خامسا، بإجمالي 1211 مريضا بالقلب بـ5%، والقصيم سادسا، بإجمالي 610 مرضى بالقلب بـ3%.
الأقل بلاغات
تصدرت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة بلاغات مرضى القلب، حيث بلغ إجمالي مرضى القلب 99 مريضا بـ0.43%، وحلت الجوف ثانيا، بإجمالي 137 مريضا بالقلب بـ0.60%، وحائل ثالثا، بإجمالي 140 مريضا بالقلب بـ0.61%، والحدود الشمالية رابعا، بإجمالي 141 مريضا بالقلب بـ0.62%، ونجران خامسا، بإجمالي 147 مريضا بالقلب بـ0.65%، وتبوك سادسا، بإجمالي 332 مريضا بالقلب بـ1.46%.
مناطق الجنوب
تصدرت منطقة عسير مناطق الجنوب كأكثر بلاغات مرضى القلب، حيث بلغ إجمالي مرضى القلب 1852 مريضا بالقلب، منهم 1211 مريضا بالقلب في عسير بـ65%، وحلت منطقة جازان ثانيا، بإجمالي 395 مريضا بالقلب بـ21%، ونجران ثالثا، بإجمالي 147 مريضا بـ8%، والباحة رابعا على مستوى الجنوب، بإجمالي 99 مريضا بالقلب بـ5%.

MENAFN09112024000089011017ID1108868880

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