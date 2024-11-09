القطاع الصناعى يسعى لتحسين تدفقاته المالية للتعامل مع تكاليف الأجور

بدأت شركات صناعية فى قطاعات متنوعة تطبيق سيناريوهات جديدة فى محاولة لاستيعاب الزيادة فى أجور العمالة لخفض تكاليف التصنيع حتى تتمكن من القدرة على المنافسة فى السوق المحلى والخارجى.

وقال سمير فتح الله المدير التنفيذى لشركة ترانس أفريكا للملابس الجاهزة، إن أجور العمالة تمثل حوالى 60% من تكاليف الإنتاج النهائية باستثناء المواد الخام.

موضوعات“المحاسبين والمراجعين” ترصد آليات تطبيق معيار“التضخم المفرط” ((كازيون)) تقترض 30 مليون دولار من ((التمويل الدولية)) للتوسع فى المغرب 3 مليارات جنيه مبيعات“فريدال” خلال 9 أشهر

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تعتمد بشكل مستمر على تحديث خطوط الإنتاج بمعدات متطورة وحديثة بهدف تحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالى زيادة المبيعات التى تكافئ الزيادة السنوية لأجور العمال.

وأوضح، أن حجم إنتاج الشركة الحالى يقدر بنحو 3.5 مليون قطعة، ومن المخطط زيادته ليصل إلى 4 ملايين قطعة بنهاية العام الجارى.

ولفت إلى أن الشركة طبقت الحد الأدنى للأجور البالغ 6 آلاف جنيه منذ شهر يونيو الماضى.

وقال أحمد محمد شعراوى رئيس مجلس إدارة شركة فوكس للملابس الرياضية، إن أجور العمالة تعتبر أحد العوامل التى تؤدى لزيادة تكاليف التصنيع لقطاع الملابس وتمثل نحو 30% من إجمالى تكلفة الإنتاج.

وأوضح، أن الشركة تخطط لاستيراد خطوط إنتاج جديدة وماكينات تصنيع متطورة وحديثة، تمهيدًا لتشغيلها خلال النصف الأول من عام 2026 والتى بدورها ستؤدى إلى تقليل حجم العمالة.

وقال عبد الرحمن الجباس عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، رئيس شركة الرواد لدباغة الجلود، إن سياسة الشركة فى زيادة أجور العمالة يعتمد أكثر على جودة العمل فكلما زادت الطاقة التشغيلية للعامل وجودة المنتج النهائية تلتزم الشركة بتطبيق زيادة فى الراتب.

أضاف لـ ((البورصة))، أن تكاليف العمالة تختلف حسب كل قطاع حيث تمثل 20% بحد أقصى من تكاليف الإنتاج النهائية فى صناعة دباغة الجلود بخلاف بعض القطاعات الصناعية الأخرى.

وقال علاء نصر الدين عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، رئيس شركة الكريم لتجارة وتصنيع الأخشاب، إن الشركة لجأت لتقليل التوظيف بعد زيادة قيمة الأجور الأخيرة والتى تتسبب فى رفع التكاليف النهائية للمنتجات.

وأوضح، أن أجور العمالة تستحوذ على نسب تتراوح بين 20 و30% من التكاليف النهائية للمنتجات.

وقال يوسف أحمد رئيس شركة بلو بيرج للصناعات الغذائية، إن تكاليف أجور العمالة فى قطاع الصناعات الغذائية يستحوذ على نسب تتراوح بين 30 و40% من تكلفة الإنتاج ولا سبيل سوى تحديث خطوط الإنتاج لتقليل التكاليف.



