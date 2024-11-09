القابضة الغذائية: استمرار ضخ بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرارها في طرح بيض المائدة المستورد والمحلي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة مساء اليوم السبت

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جدير بالذكر، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على استيراد بيض مائدة مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية، كما أنه مدون على كل بيضة تاريخ الإنتاج والصلاحية.