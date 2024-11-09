القابضة الغذائية: استمرار ضخ بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرارها في طرح بيض المائدة المستورد والمحلي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق.
جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة مساء اليوم السبت
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جدير بالذكر، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على استيراد بيض مائدة مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية، كما أنه مدون على كل بيضة تاريخ الإنتاج والصلاحية.
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