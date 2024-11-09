أهالي المفرق يشكون عجزهم في تمديد خطوط المياه

MENAFN - Khaberni) خبرني - شكا مواطنون في منطقة الغدير الأخضر في المفرق من عدم قدرتهم على الحصول على إذن إشغال لغايات تمديد خطوط المياه لمنازلهم.





وأكد عدد من السكان أن المنطقة، التي تضم أكثر من 100 منزل وتقع ضمن حدود بلدية المفرق الكبرى، لا تزال خارج التنظيم، رغم المطالبات العديدة التي قدموها لإدخال منطقتهم ضمن تنظيم البلدية.





وأشاروا إلى أنهم محرومون من خدمات إيصال المياه إلى منازلهم، على الرغم من تركيب شبكة مياه حديثاً. اشاروا الى الاجراءات التي تواجههم من قبل مديرية التنظيم في بلدية المفرق الكبرى.





وطالب المواطنون بضرورة إدخال منطقة الغدير الأخضر ضمن تنظيم البلدية، مما سيمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية، وخاصةً تمديد اشتراكات المياه لمنازلهم.





وأوضحوا أن وضع المنطقة خارج التنظيم يشكل عائقًا كبيرًا أمام الاشتراك بشبكة المياه، التي تتطلب الحصول على إذن إشغال من البلدية وأشاروا إلى معاناتهم المستمرة في تلبية احتياجاتهم من المياه على مدار سنوات طويلة، حيث يعتمدون على صهاريج المياه الخاصة، والتي تكون أسعارها مرتفعة وتكبدهم أعباء مالية إضافية، مما يزيد من معاناتهم خاصةً في ظل ظروف ذوي الدخل المحدود.





بدوره، قال مدير بلدية المفرق الكبرى، محمد العموش، إنه بإمكان المواطنين في منطقة الغدير الأخضر تقديم طلبات الحصول على اشتراك المياه شريطة أن تكون منازلهم مرخصة.