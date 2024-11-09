أهالي المفرق يشكون عجزهم في تمديد خطوط المياه

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- Khaberni) خبرني - شكا مواطنون في منطقة الغدير الأخضر في المفرق من عدم قدرتهم على الحصول على إذن إشغال لغايات تمديد خطوط المياه لمنازلهم.
وأكد عدد من السكان أن المنطقة، التي تضم أكثر من 100 منزل وتقع ضمن حدود بلدية المفرق الكبرى، لا تزال خارج التنظيم، رغم المطالبات العديدة التي قدموها لإدخال منطقتهم ضمن تنظيم البلدية.
وأشاروا إلى أنهم محرومون من خدمات إيصال المياه إلى منازلهم، على الرغم من تركيب شبكة مياه حديثاً. اشاروا الى الاجراءات التي تواجههم من قبل مديرية التنظيم في بلدية المفرق الكبرى.
وطالب المواطنون بضرورة إدخال منطقة الغدير الأخضر ضمن تنظيم البلدية، مما سيمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية، وخاصةً تمديد اشتراكات المياه لمنازلهم.
وأوضحوا أن وضع المنطقة خارج التنظيم يشكل عائقًا كبيرًا أمام الاشتراك بشبكة المياه، التي تتطلب الحصول على إذن إشغال من البلدية وأشاروا إلى معاناتهم المستمرة في تلبية احتياجاتهم من المياه على مدار سنوات طويلة، حيث يعتمدون على صهاريج المياه الخاصة، والتي تكون أسعارها مرتفعة وتكبدهم أعباء مالية إضافية، مما يزيد من معاناتهم خاصةً في ظل ظروف ذوي الدخل المحدود.
بدوره، قال مدير بلدية المفرق الكبرى، محمد العموش، إنه بإمكان المواطنين في منطقة الغدير الأخضر تقديم طلبات الحصول على اشتراك المياه شريطة أن تكون منازلهم مرخصة.
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