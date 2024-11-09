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الداوود: لم نحذف دروس الغزوات وفضل الشهادة والشهداء

11/9/2024 7:24:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس تطوير كتاب التربية الإسلامية في المركز الوطني لتطوير المناهج هايل الداود، السبت، الانتهاء تقريبا من مرحلة تطوير جميع كتب التربية الإسلامية، حيث تم تأليف كافة الكتب من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.


وأضاف
أن المناهج كنظام تعليمي تحتاج لتطوير بين الفترة والأخرى، حيث يؤكد علماء المناهج على ضرورة تطوير المناهج كل 5-10 سنوات، بظل التطورات التي يشهدها العالم بوسائل التعليم، وفق قناة المملكة.


ولفت الداود إلى أن المناهج بدأت تشهد تطويرا بشكل متوالي. مشيرا إلى أن ما جرى ليس تعديلا على المناهج وإنما تطوير شامل لها، وبالتالي لا يجوز مقارنتها بالنسخ السابقة.


وأكد الداود أن هنالك من يتعمد الحديث عن انتزاع مواضيع من المناهج ولكن بالواقع هذا كلام غير صحيح وتحديدا بالمواد المرتبطة بالجهاد.


وشدد الداود على أنه لم يتم تقليص آيات الجهاد بالمناهج الأردنية بل بالعكس هناك تركيز بشأن هذا الموضوع، موضحا أن الصف الحادي عشر به تفسير لآيات مرتبطة بالشهادة وفضلها.


واستشهد الداود بعديد الدورس الموجودة بمناهج الكتب الاسلامية والشخصيات التي تبرزها مثل الصحابي خالد بن الوليد، ودور صلاح الدين الأيوبي في رد الحملة الصليبية وتحرير القدس.


أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج عن إطلاق حملة توعية شاملة تهدف إلى توضيح تفاصيل عمله المتعلق بتطوير المناهج المدرسية لجميع المباحث ولجميع مراحل التعليم العام بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.


وبحسب بيان للمركز، السبت، تهدف الحملة إلى تقديم إجابات عن الاستفسارات التي ترد بشكل متكرر، وتصحيح أي مفاهيم مغلوطة حول إصدارات المركز وآلية عمله،و تعزيز تواصل المركز مع المعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وتوضيح فلسفة المناهج المطورة وآثارها المتوقعة على الطلبة.


و تسلط الحملة الضوء على 3 عناصر في المناهج المدرسية، "كتب الطالب، والتمارين، وأدلة المعلمين" التي أعدها المركز بالتعاون مع خبرات وطنية وفق أحدث المعايير العالمية مع الالتزام بالثوابت الأردنية والقيم الوطنية والدينية؛ في إطار التزام المركز بالمساهمة في تعزيز جودة التعليم، وضمان توفير بيئة تعليمية شاملة وملائمة لطلبة المملكة كافة.


وتتضمن الحملة نشر مقاطع فيديو توضيحية من قِبل فرق تأليف المباحث المختلفة للحديث بصورة شفافة وموّسعة حول جوانب مختلفة في المناهج التي أصدرها المركز.

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