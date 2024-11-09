هيئة الثقافة تطلق مشروع ((رحلة عبر تراث البحرين)) اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ينطلق اليوم الأحد، مشروع «رحلة عبر تراث البحرين» وهو عبارة عن تجربة رقمية تفاعلية لعرض قطع أثرية من فترتي دلمون وتايلوس بطريقة مبتكرة تقدّم لأول مرة في مملكة البحرين.
ويأتي هذا المشروع بتنظيم مشترك من هيئة البحرين للثقافة والآثار والسفارة الفرنسية لدى مملكة البحرين، وسيكون متاحاً لطلبة المدارس والجامعات والمجتمع المحلي.
وسيتم عرض التجربة في عدد من المدارس والجامعات الحكومية والخاصة يوميا حتى تاريخ 23 نوفمبر الجاري، وذلك لإعطاء الطلبة المجال لخوض التجربة التفاعلية الفريدة.
وتتألف هذه التجربة الرقمية من مجموعة من الحواسيب اللوحية التي تتضمن تطبيقاً تم ابتكاره خصيصاً، وتضم مجموعة قطع أثرية من جرار فخارية وآنية وألواح مسمارية وأختام دلمونية وتماثيل تعكس العديد من جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية لسكّان البحرين القدامى، وهذه القطع هي جزء من الإعارة التي قدّمها متحف البحرين الوطني لمتحف اللوفر في باريس لمدى خمس سنوات بعنوان «من دلمون إلى تايلوس: رحلة أثرية حول مملكة البحرين»، كما تتضمن عرض معلومات علمية وأثرية أخرى تم جمعها بالتعاون مع البعثة الفرنسية الأثرية في البحرين ومتخصصين من هيئة البحرين للثقافة والآثار.
ويهدف مشروع «رحلة عبر تراث البحرين» إلى إعادة تقديم التاريخ العريق للحضارات التي ازدهرت في مملكة البحرين، مثل حضارتي دلمون وتايلوس، من خلال تجربة رقمية تفاعلية تتيح للجمهور استكشاف التراث الثقافي للمملكة بطرق مبتكرة، ويركز المشروع على التعريف بأهم عناصر هذا التراث، ويبرز الدور الكبير لأعمال التنقيب والبحوث الأثرية في توثيق وحفظ هذه الموروثات.
وتتوجه هيئة البحرين للثقافة والآثار بالشكر إلى شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) على دعمها السخي للمشروع، ولمتحف اللوفر على تقديم الدعم العلمي، وكما تقدّر الدعم من كلٍ من المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ومرصد التراث للشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط ومدرسة اللوفر.
ويذكر أن التجربة الرقمية يشرف عليها رئيس البعثة الأثرية الفرنسية في البحرين السيد جوليين كوني وتم إنشاء التطبيق من قبل استوديو فيم فاتال وتم التصوير الضوئي للقطع الأثرية بواسطة شركة إيكونيم، كما سيتم وضع العرض الرقمي في عدد من المواقع الأثرية والتراثية والثقافية العامة، حيث سيكون مفتوحاً للجمهور العام، وسيتم نشر كافة التفاصيل عبر موقع هيئة الثقافة الإلكتروني >. culture . gov . bh وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي @CultureBah .
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