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هيئة الثقافة تطلق مشروع ((رحلة عبر تراث البحرين)) اليوم

11/9/2024 7:21:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ينطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬رحلة‭ ‬عبر‭ ‬تراث‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬تفاعلية‭ ‬لعرض‭ ‬قطع‭ ‬أثرية‭ ‬من‭ ‬فترتي‭ ‬دلمون‭ ‬وتايلوس‭ ‬بطريقة‭ ‬مبتكرة‭ ‬تقدّم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بتنظيم‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬والسفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وسيكون‭ ‬متاحاً‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬والمجتمع‭ ‬المحلي‭.‬

وسيتم‭ ‬عرض‭ ‬التجربة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬يوميا‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬لإعطاء‭ ‬الطلبة‭ ‬المجال‭ ‬لخوض‭ ‬التجربة‭ ‬التفاعلية‭ ‬الفريدة‭.‬

وتتألف‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحواسيب‭ ‬اللوحية‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬تطبيقاً‭ ‬تم‭ ‬ابتكاره‭ ‬خصيصاً،‭ ‬وتضم‭ ‬مجموعة‭ ‬قطع‭ ‬أثرية‭ ‬من‭ ‬جرار‭ ‬فخارية‭ ‬وآنية‭ ‬وألواح‭ ‬مسمارية‭ ‬وأختام‭ ‬دلمونية‭ ‬وتماثيل‭ ‬تعكس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬لسكّان‭ ‬البحرين‭ ‬القدامى،‭ ‬وهذه‭ ‬القطع‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الإعارة‭ ‬التي‭ ‬قدّمها‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لمتحف‭ ‬اللوفر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لمدى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬من‭ ‬دلمون‭ ‬إلى‭ ‬تايلوس‭: ‬رحلة‭ ‬أثرية‭ ‬حول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬عرض‭ ‬معلومات‭ ‬علمية‭ ‬وأثرية‭ ‬أخرى‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬البعثة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومتخصصين‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭.‬

‭ ‬ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬رحلة‭ ‬عبر‭ ‬تراث‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تقديم‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭ ‬للحضارات‭ ‬التي‭ ‬ازدهرت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭ ‬حضارتي‭ ‬دلمون‭ ‬وتايلوس،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬تفاعلية‭ ‬تتيح‭ ‬للجمهور‭ ‬استكشاف‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬للمملكة‭ ‬بطرق‭ ‬مبتكرة،‭ ‬ويركز‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬التعريف‭ ‬بأهم‭ ‬عناصر‭ ‬هذا‭ ‬التراث،‭ ‬ويبرز‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬لأعمال‭ ‬التنقيب‭ ‬والبحوث‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬وحفظ‭ ‬هذه‭ ‬الموروثات‭.‬

‏‎وتتوجه‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ (‬جيبك‭) ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬السخي‭ ‬للمشروع،‭ ‬ولمتحف‭ ‬اللوفر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬العلمي،‭ ‬وكما‭ ‬تقدّر‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬العربي‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي‭ ‬ومرصد‭ ‬التراث‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وحوض‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬ومدرسة‭ ‬اللوفر‭.‬

‏‎ويذكر‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬جوليين‭ ‬كوني‭ ‬وتم‭ ‬إنشاء‭ ‬التطبيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬استوديو‭ ‬فيم‭ ‬فاتال‭ ‬وتم‭ ‬التصوير‭ ‬الضوئي‭ ‬للقطع‭ ‬الأثرية‭ ‬بواسطة‭ ‬شركة‭ ‬إيكونيم،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬وضع‭ ‬العرض‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬والتراثية‭ ‬والثقافية‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬مفتوحاً‭ ‬للجمهور‭ ‬العام،‭ ‬وسيتم‭ ‬نشر‭ ‬كافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ culture ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬وحساباتها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ @CultureBah ‭. ‬

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