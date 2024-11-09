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مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة أمام الشورى

11/9/2024 7:21:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اليوم.. مناقشة اقتراح يحدد أوقات حظر الأعمال الإنشائية بالمناطق السكنية

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬التي‭ ‬تنعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬الإقامة،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬33‭) ‬لسنة‭ ‬2023م،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬أنشطة‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬الإقامة،‭ ‬وضمان‭ ‬إيجاد‭ ‬آليات‭ ‬قانونية‭ ‬واضحة‭ ‬تكفل‭ ‬حقوق‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬وتحديد‭ ‬التزاماتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬السياحي‭ ‬والعقاري‭.‬

ويتألف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬فصول،‭ ‬تتضمن‭ ‬مهام‭ ‬وصلاحيات‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة،‭ ‬والأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالترخيص‭ ‬لأنشطة‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعقود‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت،‭ ‬والأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتفتيش‭ ‬والضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬والتحقيق،‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الجنائية،‭ ‬وأحكامًا‭ ‬متفرقة‭.‬

وارتأت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يواكب‭ ‬التشريعات‭ ‬المقارنة‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬ومتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ (‬2023‭ ‬ ‭ ‬2026‭) ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬ضمن‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬تنميتها‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والمبادرات‭ ‬المحفزة‭ ‬لها،‭ ‬وتهيئة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعزز‭ ‬منظومة‭ ‬التشريعات‭ ‬الداعمة‭ ‬لقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬وتوسعة‭ ‬إيراداته‭.‬

ويحتوي‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضمانات‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬المتعاملين‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال،‭ ‬إذ‭ ‬منح‭ ‬الصلاحيات‭ ‬للجهة‭ ‬المختصة‭ ‬للرقابة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬القانون،‭ ‬ووضع‭ ‬قواعد‭ ‬وإجراءات‭ ‬وشروط‭ ‬منح‭ ‬التراخيص‭ ‬وتجديدها،‭ ‬وبيّن‭ ‬الشروط‭ ‬والمتطلبات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفنية،‭ ‬وآلية‭ ‬إصدار‭ ‬التراخيص،‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأنشطة‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت،‭ ‬كما‭ ‬نظم‭ ‬الفصل‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬أحكام‭ ‬التفتيش‭ ‬والضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬والتحقيق‭.‬

كما‭ ‬يناقش‭ ‬المجلس‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬20‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬1977م‭ (‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭)‬،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬لينا‭ ‬حبيب‭ ‬قاسم،‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل،‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي،‭ ‬طارق‭ ‬جليل‭ ‬الصفار‭.‬

ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬20‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬1977‭ (‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬مباشرة‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬أو‭ ‬الهدم‭ ‬أو‭ ‬الحفر‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية،‭ ‬والحالات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬مباشرة‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‭ ‬أثناء‭ ‬الحظر،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬الاقتراح‭ ‬ليخول‭ ‬الوزير‭ - ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭- ‬سلطة‭ ‬إصدار‭ ‬القرار‭ ‬اللازم‭ ‬لتحديد‭ ‬الأيام‭ ‬والأوقات‭ ‬التي‭ ‬يحظر‭ ‬خلالها‭ ‬مباشرة‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬أو‭ ‬الهدم‭ ‬أو‭ ‬الحفر‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬والحالات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬مباشرة‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‭ ‬أثناء‭ ‬الحظر،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الراحة‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬هادئة‭ ‬لساكني‭ ‬المباني‭ ‬المجاورة‭ ‬لمواقع‭ ‬العمل،‭ ‬وتوفير‭ ‬السلامة‭ ‬والراحة‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬الضوضاء‭ ‬والإزعاج‭. ‬

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