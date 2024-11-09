اقتراح نيابي لصرف 10% بدل طبيعة عمل بنظام النوبات الليلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم النائب جلال المحفوظ اقتراح بقانون لمنح العامل بنظام النوبات الليلية ونظام الحجز الوظيفي بدل طبيعة عمل بمقدار لا يقل عن 10% من أجر الراتب الأساسي للعامل، وهو ما يمثل تعويضا للعامل عن بدل طبيعة العمل خلال عمله في نظام النوبات الليلية.
وقال إن هناك العديد من الشركات والمتاجر التي تعمل بنظام النوبات ومن المهم استحداث نص تشريعي محدد ينظم العمل ويحمي حق العامل أثناء العمل بنظام النوبات الليلية، ولعدالة حق العامل أثناء بذل جهده للتكسب من أجل لقمة العيش الكريم وسير العمل بإتقان ومنحه بدل طبيعة عمل لما يبذله من الجهد الجسدي والعقلي الذي يؤثر عليه صحيا على مدى السنوات في العمل بنظام النوبات، فضلا عن شعوره بالعزلة الاجتماعية ما يؤدي إلى ضعف الترابط الأسري.
وبين المحفوظ أن هذا النظام يبعده عن الروتين الطبيعي للأسرة وعن حضور المناسبات فهو مؤثر بشكل كبير في الحياة الاجتماعية بالنسبة إلى العامل، كما يؤثر على جسم العامل صحيا ونفسيا بأمراض عديدة ويشكل اختلالا في فترات الراحة وخاصة أن العمل بنظام النوبات الليلة هو ضد طبيعة الجسم البشرية.
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