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اقتراح نيابي لصرف 10% بدل طبيعة عمل بنظام النوبات الليلية

11/9/2024 7:21:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬المحفوظ‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لمنح‭ ‬العامل‭ ‬بنظام‭ ‬النوبات‭ ‬الليلية‭ ‬ونظام‭ ‬الحجز‭ ‬الوظيفي‭ ‬بدل‭ ‬طبيعة‭ ‬عمل‭ ‬بمقدار‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬أجر‭ ‬الراتب‭ ‬الأساسي‭ ‬للعامل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬تعويضا‭ ‬للعامل‭ ‬عن‭ ‬بدل‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬النوبات‭ ‬الليلية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمتاجر‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بنظام‭ ‬النوبات‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬استحداث‭ ‬نص‭ ‬تشريعي‭ ‬محدد‭ ‬ينظم‭ ‬العمل‭ ‬ويحمي‭ ‬حق‭ ‬العامل‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬بنظام‭ ‬النوبات‭ ‬الليلية،‭ ‬ولعدالة‭ ‬حق‭ ‬العامل‭ ‬أثناء‭ ‬بذل‭ ‬جهده‭ ‬للتكسب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬لقمة‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬وسير‭ ‬العمل‭ ‬بإتقان‭ ‬ومنحه‭ ‬بدل‭ ‬طبيعة‭ ‬عمل‭ ‬لما‭ ‬يبذله‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬الجسدي‭ ‬والعقلي‭ ‬الذي‭ ‬يؤثر‭ ‬عليه‭ ‬صحيا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بنظام‭ ‬النوبات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬شعوره‭ ‬بالعزلة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬الترابط‭ ‬الأسري‭.‬

وبين‭ ‬المحفوظ‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬يبعده‭ ‬عن‭ ‬الروتين‭ ‬الطبيعي‭ ‬للأسرة‭ ‬وعن‭ ‬حضور‭ ‬المناسبات‭ ‬فهو‭ ‬مؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العامل،‭ ‬كما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬جسم‭ ‬العامل‭ ‬صحيا‭ ‬ونفسيا‭ ‬بأمراض‭ ‬عديدة‭ ‬ويشكل‭ ‬اختلالا‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬الراحة‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬بنظام‭ ‬النوبات‭ ‬الليلة‭ ‬هو‭ ‬ضد‭ ‬طبيعة‭ ‬الجسم‭ ‬البشرية‭. ‬

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