الصداقة للمكفوفين تشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تحت رعاية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي وزير العدل ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الكويت الشقيقة، شاركت جمعية الصداقة للمكفوفين في مسابقة البغلي الأولى لحفظ القرآن الكريم للمكفوفين بدولة الكويت، والتي نظمتها مبرة السيدة نفيسة الخيرية بالتعاون مع جمعية المكفوفين الكويتية، وذلك بهدف تكريم الحاصلين على المراكز الأربعة الأولى من أعضاء جمعيات دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي ترشيح أعضاء جمعية الصداقة للمكفوفين للتكريم بدولة الكويت وذلك بعد حصدهم للمراكز الأربعة الأولى في المسابقة التي أقامتها اللجنة الثقافية بالجمعية في شهر رمضان المبارك برعاية ودعم من قِبل فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية.
من جهته، أشاد عبدالعزيز صالح الحمري، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بجمعية الصداقة للمكفوفين ورئيس وفد الجمعية المشارك في المسابقة، بجهود مبرة السيدة نفيسة الخيرية وجمعية المكفوفين الكويتية على جهودهم في تنظيم هذه المسابقة الرائدة، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حفظ القرآن الكريم للمكفوفين مهنئاً الأعضاء المكرمين، متمنياً لهم مواصلة حفظ القرآن الكريم.
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