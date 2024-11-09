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الصداقة للمكفوفين تشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالكويت

11/9/2024 7:21:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوسمي‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬ووزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬شاركت‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬البغلي‭ ‬الأولى‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬للمكفوفين‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت،‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬مبرة‭ ‬السيدة‭ ‬نفيسة‭ ‬الخيرية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬المكفوفين‭ ‬الكويتية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تكريم‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬جمعيات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬

ويأتي‭ ‬ترشيح‭ ‬أعضاء‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭ ‬للتكريم‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬حصدهم‭ ‬للمراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الثقافية‭ ‬بالجمعية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬صالح‭ ‬الحمري،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭ ‬بجمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭ ‬ورئيس‭ ‬وفد‭ ‬الجمعية‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬بجهود‭ ‬مبرة‭ ‬السيدة‭ ‬نفيسة‭ ‬الخيرية‭ ‬وجمعية‭ ‬المكفوفين‭ ‬الكويتية‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الرائدة،‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬للمكفوفين‭ ‬مهنئاً‭ ‬الأعضاء‭ ‬المكرمين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬مواصلة‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭.‬

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