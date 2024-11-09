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إزالة خمس محطات قديمة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء محطة جديدة في مدينة خليفة

11/9/2024 7:21:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص

كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬معالجة‭ ‬لمياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬بطاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬مقدارها‭ ‬20000‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬التشغيل‭ ‬والصيانة‭ ‬مدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يشمل‭ ‬بناء‭ ‬خط‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬ناقل‭ ‬بطول‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭ ‬تقريباً‭ ‬لاستيعاب‭ ‬ونقل‭ ‬تدفقات‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬المعالجة‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬حالياً‭ ‬بضعف‭ ‬طاقتها‭ ‬الاستيعابية‭ ‬وتشكل‭ ‬خطراً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ (‬محطة‭ ‬جو‭ ‬ومحطة‭ ‬عسكر‭ ‬ومحطة‭ ‬الدور‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬محطتي‭ ‬المعالجة‭ ‬المؤقتتين‭ ‬اللتين‭ ‬أنشأتهما‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬لخدمة‭ ‬مشاريعها‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬يشمل‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬موعده‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬الموقع‭ ‬هدم‭ ‬وإزالة‭ ‬هذه‭ ‬المحطات‭ ‬الخمس‭ ‬بعد‭ ‬تحويل‭ ‬تدفقات‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬المعالجة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الناقل‭.‬

وفي‭ ‬مستجدات‭ ‬المشروع‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬الشروط‭ ‬المرجعية‭ ‬ونطاق‭ ‬الأعمال‭ ‬للمشروع،‭ ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬مخاطبة‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الكلفة‭ ‬التقديرية‭ ‬المعدلة‭ ‬للمشروع‭ ‬والمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬إعادة‭ ‬طرح‭ ‬المناقصة‭ ‬التي‭ ‬خوطب‭ ‬بشأنها‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬لطرح‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬مناقصة‭ ‬محدودة‭. ‬

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