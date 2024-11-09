إزالة خمس محطات قديمة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء محطة جديدة في مدينة خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
كشفت وزارة الأشغال من خلال اجتماعها مع مجلس بلدي الجنوبية مؤخرا عن إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في مدينة خليفة بطاقة استيعابية مقدارها 20000 متر مكعب في اليوم مع التشغيل والصيانة مدة أربع سنوات.
وأوضحت أن المشروع يشمل بناء خط صرف صحي ناقل بطول 10 كيلومترات تقريباً لاستيعاب ونقل تدفقات مياه الصرف الصحي من محطات المعالجة القديمة التي تعمل حالياً بضعف طاقتها الاستيعابية وتشكل خطراً كبيراً على البيئة البحرية (محطة جو ومحطة عسكر ومحطة الدور)، وكذلك من محطتي المعالجة المؤقتتين اللتين أنشأتهما وزارة الإسكان لخدمة مشاريعها الإسكانية في المنطقة.
كما يشمل المشروع الذي سيتم إعلان موعده بعد الانتهاء من تحديد الموقع هدم وإزالة هذه المحطات الخمس بعد تحويل تدفقات مياه الصرف الصحي منها إلى محطة المعالجة الجديدة في مدينة خليفة عبر خط الصرف الصحي الناقل.
وفي مستجدات المشروع تم الانتهاء من إعداد وثائق المناقصة بعد مراجعة الشروط المرجعية ونطاق الأعمال للمشروع، وقد تمت مخاطبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني للحصول على اعتماد الكلفة التقديرية المعدلة للمشروع والمضي قدماً في إجراءات إعادة طرح المناقصة التي خوطب بشأنها مجلس المناقصات والمزايدات لطرح المشروع في مناقصة محدودة.
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