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وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يلتقي الرئيس التنفيذي لخليجي بنك

11/9/2024 7:21:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخليجي‭ ‬بنك‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بدور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الخيرية‭.‬

وثمن‭ ‬إسهامات‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لمشاريع‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬والصدقات،‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ .‬

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