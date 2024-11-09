وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يلتقي الرئيس التنفيذي لخليجي بنك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، سطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي لخليجي بنك.
وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدور القطاع الخاص في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والمساهمة الفعالة في المشاريع الخيرية.
وثمن إسهامات خليجي بنك في مجال العمل الخيري، وما يقدمه من دعم لمشاريع صندوق الزكاة والصدقات، لما لذلك من دور في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
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