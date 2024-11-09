وزيرة السياحة تؤكد متانة العلاقات البحرينية البريطانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة، أقام الشـيخ فواز بن محمد بن خليفة آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، حـفل استقبال لموظفي مكاتب أعضاء مجلس العموم البريطاني، وذلك في مقر سفارة المملكة في العاصمة البريطانية لندن.
وخلال الاستقبال، أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي، خلال كلمة لها، متانة روابط الصداقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وأهمية زيادة الزيارات والتبادل الثقافي بين الشعبين الصديقين بما يسهم في تعزيز التفاهم والانفتاح على الآخر، منوهةً بمقومات السياحة في مملكة البحرين وعراقة تاريخها وحضارتها وثقافتها.
وألقى الشيخ فواز بن محمد بن خليفة آل خليفة كلمة ترحيبية أعرب خلالها عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مؤكـدًا حرص مملكة البحرين عـلى تطوير العلاقات الثنائية بما يعزز توثيق أواصر التعاون وترسيخه في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية البرلمانية. كما أشار السفير إلى أهمية استمرارية التنسيق والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
حضر حفل الاستقبال ما يفوق 70 من موظفي أعضاء مجلس العموم البريطاني من مختلف الأحزاب السياسية، والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي، الذين أعربوا عن ترحيبهم بهذه الفرصة التي تتيح لهم التعرف على أولويات السياسة الخارجية البحرينية، وتاريخ العلاقات البحرينية البريطانية المتميزة، وخاصة في ضوء الانتخابات العامة التي نتج عنها عدد تاريخي من النواب الجدد بلغ 335 نائباً، وهو أكبر عدد من النواب الجدد في التاريخ البريطاني المعاصر.
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