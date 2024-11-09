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وزيرة السياحة تؤكد متانة العلاقات البحرينية البريطانية

11/9/2024 7:21:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحضور‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬أقام‭ ‬الشـيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬حـفل‭ ‬استقبال‭ ‬لموظفي‭ ‬مكاتب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭.‬

وخلال‭ ‬الاستقبال،‭ ‬أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬لها،‭ ‬متانة‭ ‬روابط‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأهمية‭ ‬زيادة‭ ‬الزيارات‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬الصديقين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬الآخر،‭ ‬منوهةً‭ ‬بمقومات‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعراقة‭ ‬تاريخها‭ ‬وحضارتها‭ ‬وثقافتها‭.‬‮

وألقى‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬أعرب‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مؤكـدًا‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عـلى‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬توثيق‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬وترسيخه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والدفاعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استمرارية‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭.‬‮

حضر‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬70‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العربي،‭ ‬الذين‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬ترحيبهم‭ ‬بهذه‭ ‬الفرصة‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أولويات‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتاريخ‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬المتميزة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬عدد‭ ‬تاريخي‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬الجدد‭ ‬بلغ‭ ‬335‭ ‬نائباً،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬البريطاني‭ ‬المعاصر‭.‬

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